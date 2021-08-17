هل تعرفين نوع بشرتك؟ اكتشفي ما تجهله أغلب النساء

يختلف شكل الوجه من شخصٍ إلى آخر وتتغير الملامح والتفاصيل عند كل إنسان. لكن الذي لا يلاحظه الجميع هو أيضاً تغير نوع البشرة خصوصاً لدى النساء. وأنت هل تعرفين نوع بشرتك؟

البشرة عدة أنواع: جافة، دهنية، عادية أو مختلطة وهي المصطلحات المعروفة. وفي جميع أنواع البشرة تبقى منطقة "تي زون" (Tzone) الأكثر عرضة لحب الشباب. فكيف تحافظين على صحة وجمال بشرتك عبر التعرف عليها بشكلٍ أوضح وتختبرينها؟

بحسب ما ذكر موقع سكين فود (Skinfood) فيمكن تحديد أنواع البشرة باستخدام الأوراق النشافة (Blotting paper): اغسلي وجهكِ بمنظف لطيف، ويفضل أن يكون خالياً من الكبريت والكُحول، وذلك للحصول على بشرة طبيعية أكثر. جففيها بمنشفة واتركيها لمدة ساعة على الأقل. تجنبي لمسها خلال هذا الوقت قدر الإمكان. ثم بإستخدام ورقة نشافة واحدة، قومي بالتنشيف (لا تفركي أو تستخدمي ضغطًا شديدًا!) على جميع مناطق وجهكِ.



إذا كانت بشرتكِ تبدو صحية ولم تُظهر الاوراق النشافة أيَ علامات للزيوت، فإن بشرتكِ عادية. إذا لم تُظهر الأوراق النشافة أيَ دليل على وجود زيوت وكانت بشرتك مشدودة أو مُتقشرة، فلديكِ بشرة جافة. إذا كانت الأوراق النشافة دهنيةً ووجهكِ لامعاً، فلديكِ بشرة دهنية. إذا كان لديكِ أماكن دهنية في منطقة تي زون، وهي تشمل جبهتكِ وللأسفل أي أنفكِ وذقنكِ، مما يعطي شكل "T"، وكان باقي وجهكِ عادي بشكل عام، ذلك يعني أن لديكِ بشرة مختلطة.

وهذه الخطوة تُعتبر الأولى للتعرف على نوع بشرتك والتي على أساسها يمكنك اختيار المستحضرات ووسائل العناية بالبشرة والعلاجات الأساسية لها.





