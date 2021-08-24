خطوات أساسية للعناية بالبشرة بعد سن الثلاثين

وتبدأ خطوات العناية بالبشرة من خلال شرب كمية كبيرة من الماء خلال النهار (ليترين على الأقل)، مع تناول وجبات طعام صحية وبكميات معتدلة على أن تكون غنية بالخضروات والفواكه.ومن المهم أيضاً الانتظام في غسل الوجه وتنظيفه جيداً، فهذه خطوة مهمة وضرورية لا بد من تطبيقها يومياً في الصباح والمساء، بغية إزالة المكياج والأوساخ المتراكمة والزيوت، ولذلك استخدمي غسولَ وجهٍ عالي الجودة ويناسب طبيعة بشرتك، من خلال القيام بحركات دائرية علوية وسفلية، على أن تجعلي هذا جزءاً من روتينك اليومي للعناية ببشرتك.ومن المعروف أنه مع بلوغ المرأة سنّ الـ30، يبدأ مستوى الكولاجين بالانخفاض لديها، وتظهر آثار ذلك على البشرة، من خلال تجاعيد خفيفة، ولذلك يجب أن تستخدم الكريمات التي تحتوي على مادة الريتينول لأنها تعمل على شدّ بشرة الوجه، تقاوم التجاعيد وتحفّز إنتاج الكولاجين.وفي سنّ الثلاثين، يصبح الكريم المرطّب الليلي مهم جداً، فلا يكفي تطبيق الكريم المرطّب النهاري، ولا بد من اختياره من مواد طبيعية وعناصر غذائية وفيتامينات مثل الفيتامينين A و E ، لتحفيز الخلايا ومدّها بالعديد من الفيتامينات التي تحتاج إليها، حيث إن هذه الخطوة مهمّة لترطيب البشرة ومحاربة التجاعيد.