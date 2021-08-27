تحذير للنساء من عادة سيئة عند الاستحمام!

حذّرت الدكتورة أليسيا جيفري توماس اختصاصية قاع الحوض، النساء من "عادة" التبوّل أثناء الاستحمام، بسبب الأضرار التي تُلحقها بالمثانة والحوض.





وقالت في تصريحات لموقع BuzzFeed: "هذه العادة غالباً ما تجعلك لاحقاً تشعر بالحاجة إلى التبوّل عندما تسمع ماءً جارياً، أو عندما تكون بالقرب من مسطحات مائية".



وذكرت ستيفاني كيلب اختصاصية المسالك البولية في جامعة "نورث وسترن فينبيرغ" أنّ البول هو في الغالب عبارةً عن ماء، ويمكن أن يحتوي على نسبة من المواد الأخرى، قد تكون عبارة عن اليوريا أو أوروكيرم، وكرياتينين، والأمونيا (المركّب الذي يسبب الرائحة القوية للبول)، وفي حال تناول أدوية محدّدة، أو فيتامينات تذوب في الماء، فقد تخرج تلك المواد مع البول أيضاً، مشيرةً إلى أنّ هذه المواد قد تعلق على الجسم وتُلحق أضراراً به.