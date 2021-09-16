روتين العناية ببشرة صحية ونضرة... اليك الاسرار!

على الرغم من أن مفهوم العناية بالبشرة سهلًا للغاية إلا أن التطبيق أكثر تعقيدًا! تعرفي معنا في هذا المقال على كيفية العناية بالبشرة.









كيفية العناية بالبشرة

يوجد مجموعة طرق مختلفة تندرج تحت قائمة كيفية العناية بالبشرة، إليك أهمها في الاتي:



1. معرفة نوع بشرتك

إن أهم طريقة للبدء في العناية بالبشرة هي معرفة نوعية بشرتك، وذلك لمعرفة الطريقة المناسبة للعناية بها.

تشمل أنواع البشرة ما يأتي:



البشرة الجافة: يكون الجلد فيها خشن ومتقشر.

البشرة الدهنية: تكون لامعة ومن الممكن أن تكون المسام فيها كبيرة.

البشرة المختلطة: تكون في بعض المناطق جافة، وخاصةً الخدين، ومناطق أخرى دهنية، وخاصةً الجبين والأنف والذقن.

البشرة الحساسة: هي بشرة تتهيج بمجرد ملامستها لأي مادة جديدة، حيث قد تشعر بالوخز أو الحكة بعد استخدام بعض من مستحضرات التجميل.

البشرة العادية: تكون متوازنة وليست حساسة. إن التمسك بروتين معين ومناسب لطبيعة بشرتك ليس بالأمر السهل، لكن معرفة كيفية العناية بالبشرة له أثر كبير في الحصول على بشرة صحية ونضرة، لذا سنتعرف في ما يأتي بالتفصيل على كيفية العناية بالبشرة:يوجد مجموعة طرق مختلفة تندرج تحت قائمة كيفية العناية بالبشرة، إليك أهمها في الاتي:إن أهم طريقة للبدء في العناية بالبشرة هي معرفة نوعية بشرتك، وذلك لمعرفة الطريقة المناسبة للعناية بها.تشمل أنواع البشرة ما يأتي:يكون الجلد فيها خشن ومتقشر.تكون لامعة ومن الممكن أن تكون المسام فيها كبيرة.تكون في بعض المناطق جافة، وخاصةً الخدين، ومناطق أخرى دهنية، وخاصةً الجبين والأنف والذقن.هي بشرة تتهيج بمجرد ملامستها لأي مادة جديدة، حيث قد تشعر بالوخز أو الحكة بعد استخدام بعض من مستحضرات التجميل.تكون متوازنة وليست حساسة.

2. حماية بشرتك من أشعة الشمس

الأمر الثاني في كيفية العناية بالبشرة هو حماية بشرتك من أشعة الشمس، سواء كانت بشرتك دهنية أو عادية أو حساسة أو أي نوع اخر.



من الممكن أن تتسبب أشعة الشمس بإلحاق الضرر في بشرتك لمدى الحياة وظهور التجاعيد والبقع وزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد، لذلك يجب الاعتناء بها كما النصائح الاتية:



استخدم واقي الشمس: يجب أن يكون واقي الشمس الذي تستخدمه ذو عامل حماية يصل إلى 15 على الأقل، ويفضل تطبيقه بكمية كبيرة وتجديده كل ساعتين.

ابحث عن الظل: تجنب التعرض لأشعة الشمس، وخاصةً بين الساعة 4- 12، فهي تكون في أقوى ذروتها.

ارتدي الملابس الواقية: حيث يجب عليك ارتداء القبعات إذا لزم الأمر، كما يجب أن تغطي بشرتك في قمصان طويلة وسراويل طويلة.

3. بناء روتين يومي

بغض النظر عن نوعية بشرتك فبناء روتين معين يساعدك في الحفاظ على بشرتك نظيفة وصحية، كيفية العناية بالبشرة ببناء روتين يومي تكون باستخدام المستحضرات التجميلية الاتية:



المنظف (Cleanser): من المهم اختيار المنظف الذي يناسب نوعية بشرتك، فيجب تنظيف البشرة مرتين في اليوم صباحًا ومساءً، إلا إذا كانت بشرتك جافة فلا يفضل استخدامها كثيرًا، فهي ستزيد من الجفاف.

السيروم: يفضل أن يحتوي على فيتامين ج (Vitamin C) أو عوامل النمو أو الببتيدات، واستخدمه في الصباح تحت واقي الشمس، أما في الليل يفضل أن يكون فيه ريتينول (Retinol) أو الريتينويد (Retinoid).

المرطب: يجب استخدام المرطب حتى وإن كانت بشرتك دهنية، لكن من المهم قراءة المنشور الذي على العلبة للتأكد مما إذا كان يناسبك.

واقي الشمس: يجب تطبيق واقي الشمس قبل ثلاثين دقيقة على الأقل من الخروج من المنزل.

4. تجنب التدخين

كيفية العناية بالبشرة تشمل تجنب التدخين، حيث أنه من المعروف أن التدخين يجعلك تظهر أكبر سنًا ويرفع من خطر ظهور التجاعيد، فهو يعمل على تضييق الأوعية الدموية الدقيقة في الطبقات الخارجية من الجلد مما يقلل من تدفق الدم ويجعل البشرة شاحبة.



جدير بالذكر أن التدخين من شأنه أن يضر بالكولاجين والإيلاستين (Elastin)، وهي الألياف التي تمنح بشرتك القوة والمرونة.



5. تخلص من المكياج قبل النوم

إن كنت ترغبين بمعرفة كيفية العناية بالبشرة فأهم خطوة هي التخلص من المكياج قبل النوم، وذلك يضمن لك الحصول على بشرة صحية وسليمة.



يعمل المكياج على سد المسامات، فبالتالي لا يسمح للبشرة في التنفس مما يعزز ظهور حب الشباب، لذلك يجب أن تنظيف الوجه جيدًا من المكياج قبل الخلود إلى النوم.



6. اتباع نظام غذائي صحي

تؤثر نوعية النظام الغذائي المتبع بشكل كبير على بشرتك، بالتالي ومن أجل الحصول على بشرة صحية، يجب عليك:



الإكثار من تناول الفواكه والخضار والحبوب الكاملة والبروتينات والتركيز على الأطعمة قليلة الدهون.

اتباع نظام غذائي غني بزيت السمك وقليل الدهون غير الصحية والكربوهيدرات المعالجة.

شرب كمية كافية من الماء يوميًا وذلك للحفاظ على رطوبة البشرة.