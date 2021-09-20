بعد الإصابة بكورونا... احذري ارتداء الكعب العالي!

ولفت الطبيب الى ان المصابات بفيروس كورونا وخلال فترة متلازمة ما بعد الإصابة، يزداد خطر الإصابة بجلطات الدم بنسبة 13 في المئة، ويمكن أن يؤدي الضغط الإضافي على الساقين والأوردة إلى أمراض خطيرة في الجهاز القلبي الوعائي، بما في ذلك الانسداد الرئوي. وبالتالي قد تحدث السكتة القلبية والوفاة.وأوصى توكاريف بارتداء أحذية مريحة للمرضى الذين يعانون من ضعف الدورة الدموية في الأطراف السفلية، وكذلك الدوالي.وقال إنه أثناء التعافي من كورونا، يجب تجنب الرحلات الطويلة، فضلًا عن المجهود البدني المفرط.