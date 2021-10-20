للتخلص من البثور بسرعة... اتبعي هذه النصائح!

- استخدام منظّف بمفعول مقشر لاحتوائه على حمض الساليسيليك. الذي يعالج البثور الموجودة ويقي من ظهور أخرى، حيث ينظّف البشرة ويخلصها من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها.- تطبيق كريم غني بالهيدروكورتيزون التي تعمل على التخفيف من الاحمرار المرافق للبثور الطارئة. يُنصح باختيار كريم يحتوي على الهيدروكورتيزون وحمض الساليسيليك في الوقت نفسه على أن يتم تطبيقه خلال الليل مباشرة على البثور.- الابتعاد عن المكونات الزيتية، أي تجنب استعمال الكريمات أو الخلطات الطبيعية التي تحتوي على الزيوت كونها تتسبب في تفاقم مشكلة البثور.- تجنب وضع المكياج الذي يسد المسام، وخاصة تلك التي تحتوي على الزيوت المعدنية واللانولين واستبدالها عند الضرورة بتلك التي تحتوي على حمض الساليسيليك والتي تكون مخصصة للبشرات المعرضة للإصابة بحب الشباب.