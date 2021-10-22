تبييض الأظافر بطرق سهلة وسريعة.. تعرّفي إليها

الشيء الذي يميز الأظافر هو أنه يمكن أن يتغير لونها بسهولة بسبب الاستخدام المفرط لطلاء الأظافر أو نقص الفيتامينات والمعادن. من المؤكد أن الأظافر المشوهة لا تبدو جميلة، ولكي نكون صادقين، يمكن أن تكون مصدر إحراج حقيقي. لحسن الحظ، هناك الكثير من العلاجات المنزلية البسيطة وغير المكلفة التي يمكن أن تساعدك على تبييض أظافرك .





كيفية تبييض الأظافر في المنزل

يعد اصفرار الأظافر أمراً شائعاً ولا يمكن تجنبه مع الاستخدام المنتظم لطلاء الأظافر. إنه شائع بشكل خاص عند استخدام درجات الألوان الداكنة مثل الأحمر والأرجواني والأزرق والأسود. إذا لم تتمكني من التخلص من طلاء أظافرك ، نوصيك بالتعود على تحضير أظافرك باستخدام طبقة أساسية في كل مرة تقومي فيها بطلاء أظافرك.

عصير الليمون والبيكنج صودا

وفقاً لخبراء الأظافر، فإن خلط عصير الليمون وصودا الخبز تحصلين على معجوناً قوياً لتنظيف أظافرك. يعمل على الفور على تبييض وتفتيح الأظافر الباهتة المتغيرة اللون.

ماذا تحتاجين:

نصف ليمونة

2 ملاعق كبيرة من صودا الخبز

وعاء بلاستيك

فرشاة أسنان قديمة

الخطوات: ضعي نصف ليمونة في وعاء بلاستيكي وامزجيها مع صودا الخبز حتى تحصلي على قوام كاشط يشبه المعجون. ضعي المعجون على أظافرك واتركيه لمدة 10 دقائق. استخدمي فرشاة أسنان قديمة لفرك أظافرك بالمعجون. اغسلي يديك بالماء والصابون المعتدل.

نصيحة: إذا لم يكن لديك صودا الخبز ، اخلطي الملح وعصير الليمون كبديل. يعمل الملح كعازل لطيف، وعندما خلطه مع عصير الليمون، يمكنك التخلص من أي بقع.

معجون تبييض الأسنان

معجون الأسنان المبيض هو أسهل طريقة لتجهيز أظافرك. تحتوي بعض معاجين الأسنان على صودا الخبز والبيروكسيد اللذان يعملان معاً ببراعة لإصلاح الصبغة الصفراء على أظافرك.

ماذا تحتاجين:

معجون أسنان مبيض

فرشاة الأسنان

عازلة الأظافر

الخطوات: ابدأي بتلميع أظافرك حتى تبدو لامعة. ضعي طبقة رقيقة من معجون الأسنان على أظافرك واتركيها لمدة 10 دقائق. استخدمي فرشاة أسنان قديمة لفرك أظافرك برفق. قومي بإزالة معجون الأسنان بمساعدة كرات قطنية منقوعة في الماء.

الخل الأبيض

الخل هو حمض خفيف آخر يمكن أن يزيل البقع عن الأسطح الصلبة. ومع ذلك، يجب استخدام الخل الأبيض فقط لأن أنواع الخل الأخرى يمكن أن تلطخ أظافرك.

ماذا تحتاجين:

كوب ماء دافئ

ملعقة كبيرة خل أبيض مقطر

صحن

الخطوات: صبي كوباً واحداً من الماء الدافئ في وعاء. أضيفي ملعقة كبيرة (5-10 مل) من الخل الأبيض إلى الماء. انقعي أظافرك في المحلول لمدة 10 دقائق. اشطفي أظافرك بالماء الفاتر وجففيها بمنشفة. ضعي اللوشن على يديك لمنع جفاف بشرتك.