أعراض تُنذر بالإصابة بسرطان المبيض... انتبهي لها!

ويؤكد الأطباء أن الأعراض الأولية للإصابة بالسرطان في أهم جزء من الجهاز التناسلي للسيدات تتشابه مع أعراض الكثير من الأمراض البسيطة الأخرى، لذلك يتوجب زيارة الطبيب المختص للفحص بشكل دوري والاطمئنان عند الشكوى من أي من الأعراض التالية:ثبت أن 80% من المصابات بسرطان المبيض يعانين من آلام شديدة في منطقة الحوض أو البطن بشكل عام، لذا يُنصح بعدم تجاهل مثل هذا النوع من الآلام، خاصة إذا كانت متكررة والإسراع الى استشارة الطبيب.تعد الاضطرابات المعوية أثناء تناول الطعام مع الشعور السريع بالشبع من أكثر أعراض الإصابة بسرطان المبيض وضوحاً، والتي يجب ملاحظتها وعدم تجاهلها في حال تكرارها.قد تكون التهابات البول وتكرار التبول مع الشعور المستمر بالرغبة في التبول من دون الحاجة إلى ذلك، من مؤشرات الإصابة بسرطان المبيض.تسبب الإصابة بسرطان المبيض كسائر السرطانات الأخرى الشعور المستمر بالتعب والإرهاق والافتقار إلى الطاقة اللازمة لإنجاز الأنشطة اليومية المعتادة.يعد الشعور بالألم الشديد أثناء العلاقة الحميمة من مؤشرات الإصابة بسرطان المبيض.لفترات طويلة وآلام البطن المستمرة من مؤشرات الإصابة بسرطان المبيض، ويجب متابعتها مع الطبيب المختص.