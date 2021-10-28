أخطاء تقترفينها بحق شعرك... احذريها!

ونشر موقع mindbodygreen الأميركي تقريراً مفصلاً عن المشابك وتأثيرها في الشعر، حيث يمكن بعض المشابك أو الرباط المطاطي أن تضرّ بالشعر وتؤدي الى تكسره وشدّ حزمة منه بشكل سيء يؤدي الى تقصفه وتلفه مع الوقت.ولفت التقرير الى ضرورة حُسن اختيار مشابك الشعر لتجنّب تقصفه، ويكون ذلك بترك الأطراف متحررة، وعدم شد أو ربط أطراف الشعر بما أنها الجزء الأكثر هشاشة. لذلك يُفضّل وضع المشبك قرب قاعدة الشعر حيث يكون أكثر كثافة وسمكاً، ويمكنه تحمل الضغط.كذلك يجب التخلّي عن التسريحة المشدودة بقوة، حيث يمكن شد الشعر بقوة قبل غرز المشبك فيه للاطمئنان على أن التسريحة ستبقى لوقت طويل أن يلحق ضرراً كبيراً بالشعر.ونصح التقرير بتطبيق بعض التسريحات التي لا تضر بالشعر، وفي مقدّمها لملمة الشعر في شكل ذيل الحصان ثم وضع المشبك تحته. كما يمكن لف الشعر حول المشبك وتحته ثم شدّه. وإذا تم تنفيذ هذه التسريحة بالشكل الصحيح فيحافظ الشعر على هيئته مع مرور الوقت، من دون أن يؤدي إلى الإضرار بفروة الرأس.ومن المهم أيضاً عدم شد الشعر عندما يكون مبللاً لأنه يصبح مرناً جداً بعد تعرّضه للماء، وبالتالي فإن شدّه يؤدي إلى تمدّده أكثر وتعرض الخصلات للتكسر. كذلك عند تجفيف الشعر في الهواء، فإن ذلك يؤدي الى حبس الرطوبة في فروة الرأس وبالتالي تكاثر البكتيريا فيها، مما يؤدي إلى الإصابة بالحكّة.