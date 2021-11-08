حيل مجربة لتخسيس البطن بعد الولادة.. إليك الطريقة

تخسيس البطن بعد الولادة بالحلبةالعديد من الأعشاب والتوابل قد تساعد في التحكم في الشهية وتقليل تناول الطعام و فقدان الوزن.أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على 18 شخصًا أن تناول 8 جرامات من ألياف الحلبة يوميًا زاد من الشعور بالامتلاء وتقليل الجوع وتناول الطعام .تعد الحلبة هي نوع من التوابل التي ثبت أنها تقلل الشهية وتناول الطعام لدعم فقدان الوزن.تخسيس البطن بعد الولادة الطبيعية بالفلفل الحريفالفلفل الحار هو نوع من الفلفل الحار ، يستخدم بشكل شائع لإضفاء نكهة حارة على العديد من الأطباق.يحتوي على مركب الكابسيسين ، الذي يمنح الفلفل الحار حرارة مميزة ويوفر العديد من الفوائد الصحية مثل زيادة التمثيل الغذائي وتقليل الجوع .تخسيس البطن بعد الولادة القيصرية بالزنجبيلقد يساعد الزنجبيل ، وهو نوع من التوابل التي يشيع استخدامه في الطب الشعبي ، على إنقاص الوزن. تشير الدراسات إلى أنه قد يزيد من التمثيل الغذائي وحرق الدهون ، وكذلك يقلل من امتصاص الدهون والشهية.تخسيس البطن بعد الولادة الطبيعية باوريجانوالأوريجانو هو عشب يحتوي على مركبات كارفاكرول. أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن تلك المركبات قد تساعد في تقليل الوزن وزيادة الدهون عن طريق تغيير تخليق الدهون في الجسم. لا توجد أبحاث قائمة على الإنسان حول الأوريجانو وفقدان الوزن.تخسيس البطن بعد الولادة بالجينسنجالجينسنج نبات له خصائص تعزز الصحة وغالبًا ما يعتبر عنصرًا أساسيًا في الطب الصيني التقليدي.قد يحفز فقدان الوزن ويؤخر امتصاص الدهون ويعدل تكوين الدهون.نصائح المشاهير للحصول على بطن مسطحة بعد الولادةتعد نصائح المشاهير للحصول على بطن مشطحة تعتمد بشكل أساسة على تجاهل وجبة العشاء والاعتماد على تناول الأطعممة الصحية والمشربات الحارقة للدهون إليك أعشاب أخرى لحرق الدهون أدخليها لنظامك الغذائى1-الكركمالكركم هو أحد التوابل التي تحتوي على الكركمين ، والذي ثبت أنه يساعد في إنقاص الوزن وفقدان الدهون في الدراسات التي أجريت على الإنسان والحيوان.2-الفلفل الأسوديحتوي الفلفل الأسود على مادة البيبيرين ، والتي ثبت أنها تساعد في تقليل وزن الجسم وتمنع تكوين الخلايا الدهنية في أنابيب الاختبار والدراسات على الحيوانات. البحوث البشرية تفتقر.3. القرفةالقرفة من التوابل التي يمكن أن تقلل من نسبة السكر في الدم ، مما قد يؤدي إلى انخفاض الشهية والجوع.4. حبوب البن الأخضريوجد مستخلص حبوب البن الأخضر بشكل شائع في العديد من مكملات إنقاص الوزن.إنه مصنوع من حبوب البن التي لم يتم تحميصها وهي غنية بحمض الكلوروجينيك ، والذي يُعتقد أنه يفسر آثاره المحتملة في خفض الوزن.وجدت إحدى الدراسات أن تناول القهوة الخضراء يقلل من مؤشر كتلة الجسم (BMI) ودهون البطن في 20 مشاركًا ، حتى مع عدم وجود تغييرات في السعرات الحرارية5.تخسيس البطن بعد الولادة بالكمونالكمون من التوابل الشائعة التي ثبت أنها تقلل بشكل فعال من وزن الجسم ودهون الجسم.6.الحبهان لتخسيس البطن بعد الولادةأظهرت دراسة حيوانية أخرى أن الحبهان على وجه الخصوص كان فعالًا في تقليل كل من دهون البطن وإجمالي دهون الجسم في الفئران التي تتبع نظامًا غذائيًا عالي الدهون.