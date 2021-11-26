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بدائل طبيعية لمعجون الأسنان.. للتنظيف وإزالة رائحة الفم الكريهة

للنساء فقط

2021-11-26 | 06:07
بدائل طبيعية لمعجون الأسنان.. للتنظيف وإزالة رائحة الفم الكريهة
1,517 مشاهدة

تؤكد العديد من الدراسات أن نظافة الفم والأسنان تؤثر بشكل كبير على صحة العديد من أجهزة الجسم وعلى رأسها القلب والدماغ، فقد تتسبب البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان والتهابات اللثة في الإصابة بالأزمة القلبية، السكتة الدماغية، ارتفاع ضغط الدم، الولادة المبكرة، أورام الكلى والبنكرياس، والتهابات المفاصل والعيون.

زيت جوز الهند كبديل لمعجون الأسنان
 

وللمحافظة على فم نظيف خالٍ من هذه البكتيريا الضارة ولوضع نهاية لمشاكل الأسنان، إليكم أفضل الحلول وهو زيت جوز الهند الذي أثبتت الدراسات والأبحاث الحديثة أن من الممكن استخدامه كبديل للمعجون الذي يحتوي على مواد كيمياوية ضارة.

ويعتبر زيت جوز الهند الأفضل من بين الكثير من الزيوت الطبيعية الأخرى للعناية بالأسنان، فهو يعمل كمضاد للبكتيريا فيمنعها من التكاثر داخل الفم، كما يساعد على الحماية من تسوس الأسنان الذي ينشأ عن البكتيريا التي تنتجها الأحماض بالفم.

كما يعتبر من الزيوت التي تتميز بقدرتها على محاربة عدوى البكتيريا، وهو خالٍ من المواد الكيمياوية الضارة التي توجد في معجون الأسنان المصنع.

وإليكم فيما يلي طريقة إعداد معجون أسنان طبيعي في المنزل باستخدام زيت جوز الهند، حسب ما جاء في موقع "ديلي هيلث" المعني بالصحة:

خلط نصف كوب من زيت جوز الهند مع من 2 إلى 3 ملاعق من بيكربونات الصوديوم، و15 إلى 30 قطرة من زيت الليمون أو النعناع.

وبعد مزج هذه المكونات جيدا، توضع في وعاء زجاجي حتى تبرد، ومن ثم تستخدم بشكل طبيعي كالمعجون تماماً، مع الحرص على الاحتفاظ بالوعاء محكم الإغلاق بعد كل استخدام.

صودا الخبز "الكربونات" كبديل لمعجون الأسنان
 

صودا الخبز أو "الكربوناتو" واحد من أفضل البدائل البسيطة وغير المكلفة لمعجون الأسنان، يمكنك استخدامها بخلط ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع ملعقة صغيرة مع عصير الليمون أو بيوريه الفراولة، ثم بالفرشاة افرك بهذا المعجون أسنانك. المهم ألا تستخدم صودا الخبز بشكل متكرر يوميًا، وإنما مرة واحدة أسبوعيًا، لأنها قد تتسبب في التآكل التدريجي لمينا الأسنان.

الكركم كبديل لمعجون الأسنان
 


لا تخلو خزانة مطبخ أي سيدة من مسحوق الكركم المميز بطعمه ولونه، ومن الآن لا تستخدميه فقط لتتبيل الأطعمة، ولكن أيضًا كبديل لمعجون الأسنان، لما يحتويه من مواد مضادة للالتهاب والجراثيم، تساعد في الحفاظ على الأسنان نظيفة وصحية.

يمكنك استخدامه باتباع الخطوات التالية: اخلط ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع قليل من زيت النعناع. استخدم فرشاة الأسنان في تفريش أسنانك. اشطف فمكِ جيدًا باستخدام الماء الفاتر.

الفحم النشط كبديل معجون الأسنان
 


يتميز الفحم النشط بكونه مصنوعًا من احتراق مجموعة من المواد الطبيعية مثل قشور جوز الهند ونوى الزيتون، ويمكنك استخدامه لتبيض الأسنان والتخلص من الروائح الكريهة بالفم، مع التفريق بينه وبين الفحم العادي المستخدم في الشواء الذي يجب ألا يستخدم أبدًا في تنظيف الأسنان بسبب طريقة صناعته الضارة بالصحة.
ويمكنك استخدام الفحم النشط في تبييض الأسنان كالتالي: اخلط ملعقة صغيرة من مسحوق الفحم النشط باستخدام أقراص الفحم المتوافرة في الصيدليات مع نصف ملعقة صغيرة من الماء. استخدم الخليط على الفرشاة المبللة برفق في تنظيف الأسنان بالطريقة التقليدية. اترك الفحم على الأسنان ثلاث دقائق، حتى يرتبط بالبقع والرواسب ثم اغسل فمك جيدًا بالماء.


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