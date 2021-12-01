بذور الكتان لتنحيف البطن: طرق تناوله ووصفاته

بذور الكتان ذات اللون البني أو الذهبي، غنية بالمواد الغذائية وأحماض الأوميغا 3 والألياف والقشور، مفيدة لصحة الجهاز الهضمي وصحة القلب ومرض السكري من النوع الثاني ومرض السرطان، تحتوي بذور الكتان على الثيامين والنحاس والمغنزيوم والفسفور وحمض الفيرونيك، والبروتين الذي يساعد على إصلاح الخلايا وبناء العضلات، وهي مفيدة لإنقاص وفقدان الوزن وهذا موضوع مقالنا.





فوائد بذور الكتان للتنحيف البطن:

بذور الكتان تمتلك قيمة غذائية عالية، ويمكنها تسريع عملية فقدان الوزن، ومن فوائد بذور الكتان لتنحيف البطن نذكر:



بذور الكتان غنية بالألياف: كلا النوعين أي الألياف القابلة للذوبان وتلك غير القابلة للذوبان التي تعطي إحساساً بالشبع، وتحفز عمل الجهاز الهضمي، وتساعد على فقدان دهون البطن.

تحتوي بذور الكتان على مادة الليجنان (Lignans): التي تخفض مستويات الجلوكوز، بالتالي تساهم في إنقاص الوزن.

يرتبط الكتان المطحون بالسكريات والدهون: مما يبطئ امتصاصها في مجرى الدم.

تحتوي على الأحماض الأمينية: الأوميغا 3 (حمض ألفا لينولينيك) والأوميغا 6 (حمض اللينوليك) التي تعمل على موازنة عملية الأيض، بالتالي تساعد في تخفيف الوزن، لكن الموضوع قيد الدراسة حتى الآن.

بذور الكتان غنية بالبروتين الذي يحسن عملية الأيض ويمنع زيادة الوزن.

فوائد بذور الكتان للتخسيس السريع:

التخسيس السريع هو عبارة عن نظام غذائي صحي، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وينصح خبراء التغذية واللياقة البدنية ببعض الإضافات الغذائية التي تساعد على التخسيس السريع، ومن أهم هذه الإضافات بذور الكتان التي يجب إدراجها في نظامك الغذائي اليومي، ذلك لعدة أسباب:



بذور الكتان مصدر جيد للطاقة وزيادة الاستقلاب، بالتالي تعتبر وسيلة جيدة لحرق الدهون.

تساعد على إدارة الوزن: حيث تعطي بذور الكتان إحساساً بالشبع وكما ذكرنا آنفاً، كذلك توازن مستويات السكر بالدم ومستويات الأنسولين كل هذه الأمور تعمل على إنقاص الوزن والتخسيس السريع. التخسيس السريع هو عبارة عن نظام غذائي صحي، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وينصح خبراء التغذية واللياقة البدنية ببعض الإضافات الغذائية التي تساعد على التخسيس السريع، ومن أهم هذه الإضافات بذور الكتان التي يجب إدراجها في نظامك الغذائي اليومي، ذلك لعدة أسباب:بذور الكتان مصدر جيد للطاقة وزيادة الاستقلاب، بالتالي تعتبر وسيلة جيدة لحرق الدهون.تساعد على إدارة الوزن: حيث تعطي بذور الكتان إحساساً بالشبع وكما ذكرنا آنفاً، كذلك توازن مستويات السكر بالدم ومستويات الأنسولين كل هذه الأمور تعمل على إنقاص الوزن والتخسيس السريع.

طريقة التخسيس ببذور الكتان:

يمكنك استخدام بذور الكتان بعدة طرق، وإدخاله إلى نظامك الغذائي يومياً، من هذه الطرق والاستخدامات:



1. شراب بذور الكتان المطحون للتخسيس: الذي يساعد على الشعور بالشبع ويعزز عملية التمثيل الغذائي ويحسن عملية الهضم.



طريقة التحضير:

ملعقة صغيرة من مسحوق بذور الكتان المطحون.

ليمونة واحدة.

ربع لتر من الماء الساخن.

نخلط مسحوق بذور الكتان في الماء الساخن ونضيف عصير الليمون.

يمكنك شرب هذا العصير يومياً لمرة واحدة.

2. شاي بذور الكتان:



طريقة التحضير:

ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

كوب من الماء.

القليل من القرفة.

نغلي الماء وبذور الكتان.

نضيف القرفة.

نصفي الشاي ونضيف العسل للتحلية.

3. مشروب الكتان:



طريقة التحضير:

4 ملاعق من بذور الكتان.

كوب من الماء.

نقوم بنقع بذور الكتان في الماء حتى الصباح.

نصفي المشروب في الصباح.

نشربه على معدة فارغة.

4. عصير الكتان:



طريقة التحضير:



ملعقتين من بذور الكتان.

كوب من السبانخ الطازج.

كوب من الفراولة الطازجة أو المجمدة.

كوب من الموز.

نخلط المكونات جيداً في الخلاط.

يقدم على الفور ويشرب طازجاً.

بذور الكتان للتخسيس بدون رجيم:

يمكن استخدام بذور الكتان في أي وقت كان سواء كنت تتبع رجيم أو نظام حمية غذائي معين، فهي تساعد على التخسيس وخسارة الوزن، ولا ضير من المحافظة على وزن مثالي دون اتباع أي رجيم باستخدام بذور الكتان، بحيث يمكنك تناولها بعدة أشكال، على سبيل المثال:



1- إضافة بذور الكتان إلى السلطات، أو حبوب الإفطار.

2- استخدام مسحوق بذر الكتان الذي يمكن تحضيره عن طريق طحن حبوب بذر الكتان في مطحنة القهوة المنزلية.

3- يمكن استخدامه عن طريق زيت الكتان، بوضعه على السلطات المختلفة.

4- يمكنك تحميص بذور الكتان وإضافتها إلى وجبات معينة أو أكله دون أي إضافات كما تتناول حبوب السمسم المحمصة تماماً.

يمكن تناول بذور الكتان على شكل مكمّل غذائي.

وصفات بذور الكتان مع الزبادي:

الزبادي مصدر غني بالبروتين، فهو يسرع عملية التمثيل الغذائي (استقلاب الطاقة في الجسم) ويجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة، ومن طرق تحضير الكتان مع الزبادي:

1. نمزج بذور الكتان المحمصة مع الزبادي في وعاء عميق، نتركها لعدة دقائق، وهذه وجبة غنية بالبروتين والكالسيوم وفيتامين د.



2. مافن بذور الكتان مع الزبادي اليوناني:



- كوب من دقيق القمح وكوب من الشوفان وملعقة بيكنج باودر.

- ملعقتان من بذور الكتان.

- كوب سكر أسمر وبيضتان وملعقة فانيلا.

- نصف ملعقة ملح وجوزة الطيب.

- كوب من الزبادي اليوناني.

- كوب حليب جوز الهند.

- ثلاث حبات مشمش.

طريقة التحضير:

نضع البيض والفانيلا والملح وجوزة الطيب والزبادي والحليب والمشمش في الخلاط.

نخلط جيداً.

نضع المزيج في وعاء ونضيف الدقيق والشوفان والبيكنج باودر وبذور الكتان، ونخلط جيداً بالخفاقة اليدوية.

نسكب المزيج في قوالب المافن ونخبزه في الفرن لمدة نصف ساعة على حرارة 300 درجة فهرنهايت.

أضرار بذور الكتان للتنحيف:

هناك عدة أضرار لبذور الكتان، وعلى بعض الأشخاص بحالات مرضية معنية تجنب تناوله منها:



الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم وانخفاض مستوى السكر في الدم.

من لديهم مشاكل هرمونية، وخاصة فترة الحمل لذا يجب الحذر من تناول بذور الكتان أثناء الحمل والإرضاع.

ويمكن أن يسبب الإفراط في تناول بذور الكتان بعض التأثيرات الجانبية المزعجة:



- تناول بذور الكتان غير الناضجة، لأنها قد تسبب عسر الهضم وتحتوي على مواد سامة.

- احتمال انسداد الأمعاء بسبب بذور الكتان، مع عدم تناول كميات كافية من الماء.

- الإمساك والإسهال.

- مشاكل النزيف.

- تحوي على مضادات التغذية الجليكوسيدات السيانوجينية التي يمكن أن تؤثر سلباً على الغدة الدرقية لذا على مرضى فرط أو قصور الدرق تجنب تناول بذور الكتان.

- تحتوي على حمض الفيتيك الذي يمكن أن يؤثر على امتصاص المعادن: الكالسيوم والزنك والمغنزيوم والنحاس والحديد.

ختاماً.. هذه البذرة الصغيرة الغنية بالمواد المهمة، قد يساعد تناولها على حل معظم المشاكل في الجهاز الهضمي وفقدان الوزن، فحاول إدخالها إلى نظامك الغذائي اليومي وباعتدال.