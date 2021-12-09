نساء عراقيات يشاركن في فعاليات مناهضة العنف ضد المرأة

ضمن حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.. مطالبات بضرورة تفعيل القوانين والتشريعات التي تدعم المرأة وتنهض بواقعها.كمسلمة وحقيقة واقعية في إطار الدفاع عن حقوق المرأة، ثمة جملة يرددها الكثيرون "المرأة نصف المجتمع"، فهل هذه الجملة مطبقة فعلياً؟ ترد النسوة ان حاجة ماسة تفرض وجودها لتفعيل القوانين التي تدعم الاسرة أولاً ثم المرأة وتمنحها ما تحتاجه وتوفر لها البيئة المناسبة لتطوير واقعها.هذه القوانين التي يشار لها بالبنان يُطمح الى ان تطرح للنقاش والتطبيق فعلياً في مرحلة مستقبلية، شهدت على الصعيد السياسي صعود اكثر من تسعين نائبة في البرلمان، يعملن ضمن جهود مشتركة مع اعضاء أخرين لتفعيلها ومنع ما تتعرض له المرأة من اضطهاد مستمر.وتأمل هذه النسوة في مستقبل أكثر إشراقاً للمرأة، واقعاً ملوناً باللون البرتقالي كذلك الذي خصص لحملة الستة عشر يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تبدأ من يوم الخامس والعشرين من تشرين الثاني حتى العاشر من شهر كانون الاول.