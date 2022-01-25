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كل ما عليك معرفته عن لآلئ ابشتاين عند حديثي الولادة

للنساء فقط

2022-01-25 | 09:10
كل ما عليك معرفته عن لآلئ ابشتاين عند حديثي الولادة
535 مشاهدة

ظهور حبوب داخل الفم على اللسان، أو اللثة، أو سقف الحلق، وغيرها من الأعراض الشائعة التي يعاني منها الكثيرون، قد تكون مؤلمة أو غير مؤلمة. إلا أن ظهورها عند حديثي الولادة يثير قلق الأمّهات.

لذلك سنعرض في هذه المقالة المعلومات اللازمة حول هذه الحبوب التي تعرف بـ " لآلئ ابشتاين" قبل أن نعود ونشرح ظهور حبوب الفم عند البالغين.

يلاحظ ظهور لآلئ ابشتاين والتي تعرف أيضًا بالحويصلات اللثوية عند 60 إلى 85 بالمئة من حديثي الولادة. وهي عبارة عن  نتوءات بيضاء صغيرة تظهر على سقف فم الطفل. 
تتطور هذه الحالة في الغالب عند الأطفال حديثي الولادة. ويبلغ حجم النتوءات ما بين ملليمتر واحد إلى ثلاثة ملليمترات وعادة ما توجد خلف اللثة أو بطولها. 
 
 
ما سبب ظهورها؟
تظهر هذه الحبوب نتيجة تجمع الخلايا الطلائية أثناء تكوّن الفك في الأسابيع الأولى من الحمل.
وتحدث عند الأطفال حديثي الولادة في الحالات التالية:
- إذا كان وزن الطفل أكبر من المتوقع عند الولادة
- إذا كان المولود قد تجاوز موعد استحقاقه
- إذا ولد الطفل لأم أكبر سنا

هل هي خطيرة؟
إن هذه النتوءات الصفراء المبيضة غير ضارة.
 

كيف نعالجها؟
بحسب موقع "الطبي" الصحي، لآلئ ابشتاين لا تحتاج إلى أي علاج، إذ إنها تختفي بشكل تلقائي خلال الأسابيع الأولى بعد الولادة، ونادراً ما تشاهد في فم الأطفال بعد عمر 3 شهور؛ لذلك يفضل تجنب عمل أي تدخل جراحي يؤثر سلبًا على الطفل.



التمييز بينها وبين الأسنان الولادية
من المهم التمييز بين لآلئ ابتشاين وبين الأسنان الولادية. وهي ظاهرة نادرة لكن من الممكن أن يولد الطفل وفي لثته نتوء صغير أبيض اللون، ويكون سن ولكن غير مكتمل وبدون جذر ثابت؛ لذلك من المهم إزالته تجنبا لحدوث مشكلة أو اختناق إذا سقط أثناء الرضاعة وتم بلعه.

 
وبالعودة إلى حبوب الفم عند البالغين، فتجدر الإشارة إلى أنه هناك أنواع عدّة لها بحسب ما ورد في موقع "الطبي":
1- حبوب الفم بيضاء اللون
نذكر منها:
تقرحات الفم
تعد التهاب الفم القلاعي (بالإنجليزية: Aphtous Stomatitis)، أو تقرحات الفم من أكثر الأسباب شيوعاً لحبوب الفم أو الطفح داخل الفم، وتحدث في 20% من المجتمع.

تكون تقرحات الفم عبارة عن بقع بيضاء اللون مؤلمة تظهر على قاعدة حمراء ملتهبة، مساحتها أقل من سم مربع عادة وتكون أحادية، وتعد تقرحات الفم غير معدية ولا يوجد سبب محدد لظهورها، وتظهر على اللسان أو الغشاء المخاطي المبطن للخد أو على اللثة.

يرافق تقرحات الفم صعوبة في الأكل وألم في الفم. لكن في حال حدوث ارتفاع في درجة الحرارة أو انتفاخ في الغدد الليمفاوية أو صداع وغيرها من الأعراض أيضاً في حال ظهور التقرحات الفموية على شكل مجموعات، وبأعداد كبيرة يجب استثناء أسباب أخرى من الممكن أن يترافق معها ظهور تقرحات في الفم.

تحتاج تقرحات الفم ما بين 7 إلى 14 يوما يوم لتتعافى وتختفي، ويمكن استخدام مراهم داخل الفم لتقليل الألم وتخفيف الأعراض، ولا يوجد سبب محدد لظهورها لكن يحفز ظهورها:

الجهد والتوتر النفسي أو الجسدي.
إصابة داخل الفم.
التحسس من أغذية معينة مثل القرفة، والجبن، والحمضيات، والأناناس.
خلال فترة الدورة الشهرية.
سوء الامتصاص، ونقص بعض العناصر الغذائية المهمة مثل الحديد، وفيتامين ب6، وفيتامين ب12.
نقص فيتامين د، والزنك وعناصر الثيامين.
 
 
2- الحزاز المسطح في الفم
يعد الحزاز المسطح (بالإنجليزية: Lichen) التهاب مزمن يصيب الجلد والأغشية المخاطية، ويظهر الحزاز المسطح الفموي بشكل متكرر في العقد الرابع من العمر، ويؤثر على النساء أكثر من الرجال، ويكون علاج الحزاز المسطح علاجاً تلطيفياً لتخفيف الأعراض المرافقة، ويبدأ العلاج بمراهم الهيدروكورتيزون الموضعي إلى العلاج باستخدام الليزر.

يظهر الطفح الفموي المرافق للحزاز المسطح على شكل خطوط متشابكة، أو فقاعات، أو حبوب صغيرة أو ضمور، ويظهر الحزاز المسطح على شكل طفح في الفم فقط أو يرافقه طفح جلدي ينتشر على الجسم خاصة الكاحل، والكوع، والمناطق التناسلية، ولا يظهر الطفح على الوجه.

تبدأ أعراض الحزاز المسطح في الفم بشكل بطيء وتدريجي أو تحدث فجأة، وتتميز أعراض الحزاز المسطح في الفم على الإحساس بجفاف الفم، والشعور بطعم غريب كالمعدن، وتكون هذه بداية الأعراض.

ويظهر بعدها طفح على شكل لطخة بيضاء أو حبوب صغيرة أو خطوط رقيقة على شكل شبكة تغطي مناطق من اللسان والخدين من الداخل، ويرافقها انتفاخ واحمرار ومجموعة الأعراض التالية:

الإحساس بألم على شكل حرق عند تناول الأطعمة الباردة، أو الساخنة، أو الحارة.
عدم الشعور بالراحة عند تناول الطعام وعند الكلام.
نزف أثناء تنظيف الأسنان.
التهاب في اللثة وألم بكامل الفم.
 


3- فطريات الفم
يغطي الفم واللسان طبقة قطنية بيضاء اللون نتيجة زيادة نمو نوع معين من الفطريات، ويكون الطفح غالباً على شكل طبقة بيضاء لكن من الممكن أن يترافق مع نتوءات وحبوب صغيرة بيضاء أو حمراء اللون، وتكون هذه الحبوب مؤلمة، وتنزف عادة عند تنظيف الفم بالفرشاة.

يصاب الأطفال الرضع وكبار العمر بشكل أكبر بفطريات الفم، ولكن يمكن أن يصاب بها أي شخص. وتعالج الأسباب المؤدية لظهور فطريات الفم بشكل أساسي، بالإضافة لعلاج مشكلة الطفح الفموي.
 


 
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