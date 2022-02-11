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الحضانة مضرّة لطفلك على المدى الطويل!

للنساء فقط

2022-02-11 | 06:50
الحضانة مضرّة لطفلك على المدى الطويل!
665 مشاهدة


هل تعتقدين أن تسجيل طفلك في التعليم بمرحلة ما قبل الروضة أو الحضانة مفيد له ويمكن أن يكون نقطة تحوّل في سلوكه؟

هذه المقالة تدحض هذه الفكرة!

وجدت دراسة جديدة  أن الأطفال الذين التحقوا ببرنامج ما قبل الروضة  المخصّص للأميركيين – الأفريقيين ذات الدخل المحدود في ولاية تينيسي الاميركية   حصلوا على درجات أسوأ على المستوى التعليمي والسلوكي من هؤلاء الذين لم يلتحقوا في هذا التعليم.

وفي التفاصيل، تابعت الدراسة حال حوالي 3000 تلميذ. كما الدراسات السابقة، وجدت أن التعليم في مرحلة ما قبل الروضة هيّأ الأطفال بشكل أفضل لصفوف الروضة. ولكن الإفادة وقفت هنا!

ففي الصف الثالث والسادس الأساسي، بدأت النتائج السلبية تظهر.
 وحصل هؤلاء على نتائج أدنى من هؤلاء الذين لم يلتحقوا في التعليم ما قبل الروضة.
 ناهيك عن أن نسبة حضورهم الى المدرسة كانت أقل بالإضافة إلى أنهم ارتكبوا مخالفات سلوكية أكثر من غيرهم واحتاجوا إلى مساعدات خاصّة أكثر!
 
 
 
لكنّ المفارقة الأكبر كانت في الصف السادس إذ حصل التلامذة غير الملتحقين في تعليم ما قبل الروضة على درجات أعلى في القراءة وفي مادة الرياضيات، وهما مادّتان أساسيّتان في البرامج التعليمية.
 
 
وتأتي هذه الدراسة بعد  تحليل تم إجراؤه بين عامي 1960 و 2016 وخلص إلى  أن الأطفال الذين تم تسجيلهم في مرحلة ما قبل المدرسة أقل حاجة إلى خدمات تعليمية خاصة أو تكرار سنوات وتخرجوا من المدرسة الثانوية بمعدلات أعلى. 

وفاجأت نتائج هذه الدراسة الجديدة المحلّلين والأهل على حدّ سواء وعقّدت الصورة.

فحتّى لو أن التعليم في مرحلة ما قبل الروضة لم يأت بالنتائج المرجوّة دراسيًّا وسلوكيًّا على المدى الطويل  إلا أن تسجيل الأطفال في هذه البرامج هو الحلّ الأنسب والوحيد في غالبية الأحيان ليتمكّن أهلهم من العمل والحصول على مدخول مادّي.
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