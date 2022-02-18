إليك قواعد اختيار عطور الشتاء

لذلك، يعدّ فصل الشتاء الوقت المثالي للتركيبات الثقيلة من ماء العطر الأكثر تركيزًا.

وداعًا إذًا للروائح الخفيفة، وإليك القواعد الأساسية التي عليك معرفتها لاختيار العطر المناسب:

- اختيار العطور القوية

- معرفة أساسيات الروائح الشتوية:

تتكوّن العطور من 3 مكونات: العليا، الوسطى، والمكونات الأساسية.

وتعتبر الأخيرة أثقل جزء من العطر فيما المكونات العليا هي أول من يتلاشى. الباتشولي، والفانيليا، وخشب الصندل، تعدّ من المكونات الأساسية الأكثر شيوعًا في عطور الشتاء

- معرفة الفرق بين ماء العطر والكولونيا

الأول يحتوي على نسبة أعلى من زيت العطور، وتركيبته من العطر قد تصل إلى 30 % من العطور، ما يساعد على استمرار وثبات العطر لفترة أطول على الجلد. أما ماء الكولونيا فيحتوي بتركيبته فقط حوالي 5 % من العطر، بينما ماء العطر يحتوي على 15 إلى 18 % من العطر.

- أهمية معرفة نوع البشرة

هناك 5 أنواع مختلفة من البشرة، بما في ذلك البشرة العادية، والدهنية، والجافة، والحساسة والمختلطة. لذلك، يجب أن تعرفي نوع بشرتك قبل اختيار العطر إذ حيث تدوم الروائح لفترة أطول على البشرة الدهنية بشكل عام، بينما تتلاشى بشكل أسرع على البشرة الجافة.