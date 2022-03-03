للتمتع برشاقة النجمات الكوريات... اتّبعي هذه الحمية!

لافتة هي رشاقة النجمات الكوريات. فمن الواضح أنهنّ تولين اهتمامًا كبيرًا للحفاظ على قوامهنّ ليضمنّ الإطلالة إلى الجمهور بأفضل حلّة. وإذا كنت تتساءلين عن كيفيّة التمثّل بهنّ، فالسرّ هو حمية النجمات الكوريات أو K-pop Diet.





واللافت في هذه الحمية أنها لا تحدّد عدد الوجبات اليومية ولا عدد السعرات الحرارية التي يجب تناولها بل تركّز على أهمية الاعتماد على الوصفات الكورية والحساء والكثير من الخضار لخفض السعرات الحرارية من دون الشعور بالجوع. مع الإشارة إلى ضرورة تجنّب الوجبات الخفيفة.

ولاتّباع هذه الحمية، عليك تناول أطباق كورية تقليدية بشكل أساسي مع ضرورة تجنّب المأكولات التي تحتوي على القمح ومنتجات الألبان والسكريات المكررة والدهون الزائدة.

فالوجبات يجب أن تحتوي على الخضار، الأرز وبعض اللحوم أو الأسماك أو المأكولات البحرية.

يمكنك أيضًا أن تتناولي الكثير من "الكيمتشي"، وهو طبق الملفوف المخمر الذي يعد عنصرًا أساسيًا في المطبخ الكوري. تعتمد هذه الحمية على المطبخ الكوري التقليدي وعلى تمارين رياضية خاصّة، بطريقة تخسرك الوزن من دون حرمانك من أطعمتك المفضّلة. وهذا الأمر سينعكس إيجابًا على بشرتك وصحّتك الجسدية والنفسية على المدى الطويل.واللافت في هذه الحمية أنها لا تحدّد عدد الوجبات اليومية ولا عدد السعرات الحرارية التي يجب تناولها بل تركّز على أهمية الاعتماد على الوصفات الكورية والحساء والكثير من الخضار لخفض السعرات الحرارية من دون الشعور بالجوع. مع الإشارة إلى ضرورة تجنّب الوجبات الخفيفة.ولاتّباع هذه الحمية، عليك تناول أطباق كورية تقليدية بشكل أساسي مع ضرورة تجنّب المأكولات التي تحتوي على القمح ومنتجات الألبان والسكريات المكررة والدهون الزائدة.فالوجبات يجب أن تحتوي على الخضار، الأرز وبعض اللحوم أو الأسماك أو المأكولات البحرية.يمكنك أيضًا أن تتناولي الكثير من "الكيمتشي"، وهو طبق الملفوف المخمر الذي يعد عنصرًا أساسيًا في المطبخ الكوري.





وهكذا، تساعدك هذه الحمية الغنية بالألياف الطبيعية على خسارة الوزن إذ إنها تجعلك تدريجيًا تقللين من كمية الحصّة الغذائية إلى أن تبلغي الكمية الأقل التي تساهم مع التمارين الرياضية في رفع مستوى التمثيل الغذائي مترافقًا مع شعورك بالشبع.



إلّا أن هناك انقسامًا كبيرًا في الآراء حول فعالية هذه الحمية خصوصًا أن خطوات اتّباعها عامّة جدًّا وشاملة.

فهي على سبيل المثال تحظّر تناول الوجبات الخفيفة فيما أن دراسات علمية عدّة خلصت إلى أن هذه الوجبات تساعد بعض الأشخاص على خسارة الوزن بشكل أسرع.

كذلك، عليك استبدال المشروبات الغازية بالمياه واستبدال البوظة والحلويات بالفاكهة الطازجة.وهكذا، تساعدك هذه الحمية الغنية بالألياف الطبيعية على خسارة الوزن إذ إنها تجعلك تدريجيًا تقللين من كمية الحصّة الغذائية إلى أن تبلغي الكمية الأقل التي تساهم مع التمارين الرياضية في رفع مستوى التمثيل الغذائي مترافقًا مع شعورك بالشبع.إلّا أن هناك انقسامًا كبيرًا في الآراء حول فعالية هذه الحمية خصوصًا أن خطوات اتّباعها عامّة جدًّا وشاملة.فهي على سبيل المثال تحظّر تناول الوجبات الخفيفة فيما أن دراسات علمية عدّة خلصت إلى أن هذه الوجبات تساعد بعض الأشخاص على خسارة الوزن بشكل أسرع.

الأطعمة التي عليك تناولها

- الخضار: كلّ أنواع الخضار مسموح بتناولها بالطرقة التي تفضلينها: نيئة، مظبوخة أو مخمّرة

- الفاكهة: كلّ أنواع الفاكهة مسموح بتناولها

- المأكولات الحيوانية الغنية بالبروتينات: البيض، اللحم الأحمر، المأكولات البحرية... مع الإشارة إلى أهمية إضافة كمية صغيرة منها في كل وجبة أو حصة غذائية

- بدائل اللحوم: مثل التوفو والفطريات

- الأرز: الأرز الأبيض والنودلز موجودان في معظم الأطباق الكورية التي تسمح بها هذه الحمية

- الحبوب الأخرى الخالية من القمح

- تشكل الزلابية أو الفطائر أو المعكرونة الزجاجية المصنوعة من حبوب المونج أو البطاطس أو نشا التابيوكا بدائل رائعة للأرز



الأطعمة التي عليك تجنّبها

- الخبز، المعكرونة، الحلويات

- الحليب ومشتقاته: حليب، لبن، لبنة، جبنة...

- الأطعمة المقلية

- الأطعمة التي تحتوي على السكر المضاف

وتجدر الإشارة إلى وجود أنواع أخرى من الحميات الكورية أبرزها:

حمية الكوب الورقي:

اكتسبت شهرتها عندما اكتشف الجمهور أن نجمات فرقة Nine Muses الفنية يستعنّ بها للحفاظ على رشاقتهن. ويقوم هذا النظام على حساب عدد الأكواب الورقية في كل وجبة بدل السعرات الحرارية، فتحتوي كل وجبة على كمية طعام تساوي محتوى ثلاثة أكواب ورقية على أن يكون الطعام مؤلفًا من مكوّنات صحية، أهمها الخضار المطبوخ بطريقة صحية



حمية "توب"

سُميت تيمنًا بعضو فرقة Big Bang الذي أدهش معجبيه بخسارة حوالي 20 كيلوغرامًا خلال 40 يومًا فقط. وتقوم هذه الحمية على تناول الفاصولياء الحمراء فقط وشرب المياه.



حمية "سوزي"

تحمل اسم الفنانة الكورية "سوزي" التي استطاعت خسارة 20 كيلوغرامًا خلال 3 أشهر. وتقوم هذه الحمية على تناول حبة من البطاطس على الفطور، صدر دجاج مسلوق للغداء وكوب من الحليب كوجبة عشاء.



