ما الفرق بين البيض العضوي والعادي؟

في إشارة إلى ارتفاع سعر البيض، عبارة الإعلامي المصري عمرو أديب "ده مش وقت بيض أورجانيك" في برنامجه كانت كفيلة في إحداث جدل عن ماهيّة هذا البيض وما الفرق بينه وبين البيض العادي.



ويتميّز البيض العضوي عن العادي بأن حجم الجزء الأصفر منه أصغر ذلك في البيض العادي، بالإضافة إلى أن لون الصفار أفتح.

ونظرًا لأن لون البيض مرتبط بلون الدجاجة، فلا يجب ملاحظة لون خاص للبيض العضوي فيمكن أن يكون أبيض أو بنيًّا.



أمّا معرفة إذا كان البيض عاديًّا أو عضويًا، فتكون من خلال الرمز الموجود: في الواقع، البيض العضوي أو الأورجانيك، تُنتجه الدواجن التي تتغذّى من الأعلاف الطبيعية حصرًا فلا تأكل تلك التي تضمّن موادّ كيميائية وإضافات حيوانية.ويتميّز البيض العضوي عن العادي بأن حجم الجزء الأصفر منه أصغر ذلك في البيض العادي، بالإضافة إلى أن لون الصفار أفتح.ونظرًا لأن لون البيض مرتبط بلون الدجاجة، فلا يجب ملاحظة لون خاص للبيض العضوي فيمكن أن يكون أبيض أو بنيًّا.أمّا معرفة إذا كان البيض عاديًّا أو عضويًا، فتكون من خلال الرمز الموجود:

- الرقم 3: هو للدجاجات التي أثيرت في أقفاص مصممة خصيصا لتسهيل جمع البيض، ومنعه من التساقط مع السماد الخاص بها.

لدى هذه الدجاجات إمكانية الوصول المستمر إلى المياه واتباع نظام غذائي متوازن، ولكن لأنها لا تستطيع أن تتحرك، تُقطع مناقيرها، ويتم التحكم في الإضاءة بدورها للتحكم في إنتاجيتها



- الرقم 2: همو للدجاجات التي تتحرك بحرية داخل الحظيرة، مع إمكانية الوصول إلى الطعام والماء والمكان الذي يضعون فيه البيض ومناطق الراحة. لسوء الحظ، فإن كثافته تميل إلى أن تكون عالية جدًا وقدرة حركتها محدودة. يتم التحكم في الإضاءة أيضًا لزيادة الإنتاجية



- الرقم 1: هو للدجاجات حرة المدى، بالإضافة إلى بيت دجاج متطابق يحتوي على الدجاج مع الرقم 2، لديهم أقلام في الهواء الطلق حيث الدجاجات حرة في الخروج وحفر وأخذ حمامات الرمال



- الرقم 0: هو للدجاج أو البيض العضوي وتتشابه قن الدجاج الخاص به مع تلك الموجودة في الدجاج الحر، مع اختلاف في التغذية التي ترتكز هنا على المواد الخالية من الموادّ غير الطبيعية

ويعتبر هذا النوع (العضوي) صحّيًّا أكثر من البيض العادي نظرًا لأنه: هو للدجاجات التي أثيرت في أقفاص مصممة خصيصا لتسهيل جمع البيض، ومنعه من التساقط مع السماد الخاص بها.لدى هذه الدجاجات إمكانية الوصول المستمر إلى المياه واتباع نظام غذائي متوازن، ولكن لأنها لا تستطيع أن تتحرك، تُقطع مناقيرها، ويتم التحكم في الإضاءة بدورها للتحكم في إنتاجيتهاهمو للدجاجات التي تتحرك بحرية داخل الحظيرة، مع إمكانية الوصول إلى الطعام والماء والمكان الذي يضعون فيه البيض ومناطق الراحة. لسوء الحظ، فإن كثافته تميل إلى أن تكون عالية جدًا وقدرة حركتها محدودة. يتم التحكم في الإضاءة أيضًا لزيادة الإنتاجيةهو للدجاجات حرة المدى، بالإضافة إلى بيت دجاج متطابق يحتوي على الدجاج مع الرقم 2، لديهم أقلام في الهواء الطلق حيث الدجاجات حرة في الخروج وحفر وأخذ حمامات الرمالهو للدجاج أو البيض العضوي وتتشابه قن الدجاج الخاص به مع تلك الموجودة في الدجاج الحر، مع اختلاف في التغذية التي ترتكز هنا على المواد الخالية من الموادّ غير الطبيعيةويعتبر هذا النوع (العضوي) صحّيًّا أكثر من البيض العادي نظرًا لأنه:

- خال من التأثيرات الكيميائية التي تسبّب السرطان أو تهيج الجلد أو تعطل الجهاز العصبي أو عدم التوازن الهرموني لدى البشر

- يحتوي على نسبة عالية من الأوميجا 3، أكثر من البيض العادي

- أغنى بالفيتامين A وفيتامين D وفيتامين E