خطوة بخطوة... كيف تحضر السلطة الروسية الشهيرة؟

كلّ ما تحتاج إليه:

- -حبّتان من الجزر مقطعتان مكعبات

- حبّتا بطاطس مقطعتان مكعبات

- كوب بازلاء

- 4 ملاعق كبيرة مايونيز

- كوب زبادي صغير

- ملح حسب الرغبة

- فلفل أسود حسب الرغبة

- معلقة ليمون

- بقدونس مفروم

الخطوات اللازمة:

- تقطيع الخضروات وتسويتها

- تقشير الجزر وتقطيعه لمكعبات صغيرة مناسبة، ثم غسله جيدًا بالماء الجاري للتخلص من الشوائب العالقة به

- تقشير البطاطس ثم تقطيعها لمكعبات صغيرة، ثم غسلها بالماء مع البازلاء

- في وعاء متوسط الحجم توضع البازلاء مع الجزر، ويضاف عليهم كمية مناسبة من الماء، ويترك الوعاء على نار متوسطة حتى تسلق البازلاء مع الجزر وتنضج

- رفع الخضروات وتصفيتها تمامًا من ماء السلق

- سلق مكعبات البطاطس حتى تنضج تمامًا، مع الحرص على عدم تركها مدة كبيرة حتى لا تتعجن في أثناء التحضير

- وضع المايونيز مع الملح والفلفل وملعقة الخل الأبيض في وعاء نظيف ثم خلط المزيج جيدًا

- إضافة البطاطس والبسلة والجزر إلى خليط المايونيز، وقلب جميع المكونات برفق حتى تختلط معًا

- وضع وعاء سلطة البطاطس والجزر والبازلاء بالمايونيز في المبرد حتى يتماسك صوص المايونيز مع الخضروات

- تقدم السلطة في أطباق التقديم، ويمكن أن تُرش بالبقدونس المفروم