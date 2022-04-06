كيف تحضّر شاي نومي البصرة الشهير؟

لا تخلو الضيافة العراقية من شاي نومي البصرة ذات الطعم اللذيذ والفوائد المتعددة. وهذه طريقة تحضيره.
المقادير:
- 5 حبات من الليمون الأسود النومي
- 4 أكواب من الماء
- ملعقة هيل
- سكر حسب الرغبة
الخطوات:
- ضع حبات الليمون الأسود "نومي" في مدقة الهاون
- كسّرها إلى قطع ذات حجم كبير بعض الشيء
- تخلّص من البذور الموجودة داخل الليمون، لأنها ستعطي الشاي طعما مرًّا
- ضع الماء في إبريق الشاي على نار متوسطة حتى يسخن
- أضف إليه حبات الليمون المكسر والهيل وأخيرًا السكر
- اترك الشاي لمدة 15 دقيقة على نار هادئة
- قم بتصفية الشاي ثم اسكبه في الأكواب
ملاحظة: يمكن استبدال السكر بالعسل