من أشهر الحلويات النجفية... طريقة تحضير حلاوة الدهين

‎ 3 أكواب طحين‎ 3 أكواب سكر‎كوب من جوز الهند المبشور‎كوب من الزيت‎كوب من الماء‎3 ملاعق كبيرة من العسل الأسودنصف ملعقة صغيرة ‎من الهيلملعقة صغيرة ‎من السمن الذائبضع السكر مع الماء و العسل والزيت في قدر على النار،قلّب المحتوى قليلافي وعاء كبير امزج الطحين مع جوز الهند و الهيلأضف مزيج الطحين تدريجيا إلى مزيج السكر، مع التقليب المستمر إلى أن يغلظ قوام الخليطارفعه من على النارحمّ الفرن على 150 درجة مئوية‎ادهن الصينية بالسمن، و رشّ في القاع كمية من جوز الهند المبشور حتى يغطيهاسكب المزيج فوق جوز الهندانثر جوز الهند فوق العجينادخله الفرن حتى ينضج و تظهر الرائحةافتح مشواة الفرن حتى يتحمر وجه الصينيةاخرجه من الفرن و دعه ليبرد ثم قطعه مربعات