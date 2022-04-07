من أشهر الحلويات النجفية... طريقة تحضير حلاوة الدهين

المقادير:
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3 أكواب طحين
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3 أكواب سكر
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كوب من جوز الهند المبشور
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كوب من الزيت
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كوب من الماء
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3 ملاعق كبيرة من العسل الأسود
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نصف ملعقة صغيرة من الهيل
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ملعقة صغيرة من السمن الذائب
طريقة التحضير:
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ضع السكر مع الماء و العسل والزيت في قدر على النار،
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قلّب المحتوى قليلا
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في وعاء كبير امزج الطحين مع جوز الهند و الهيل
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أضف مزيج الطحين تدريجيا إلى مزيج السكر، مع التقليب المستمر إلى أن يغلظ قوام الخليط
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ارفعه من على النار
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حمّ الفرن على 150 درجة مئوية
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ادهن الصينية بالسمن، و رشّ في القاع كمية من جوز الهند المبشور حتى يغطيه
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اسكب المزيج فوق جوز الهند
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انثر جوز الهند فوق العجين
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ادخله الفرن حتى ينضج و تظهر الرائحة
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افتح مشواة الفرن حتى يتحمر وجه الصينية
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اخرجه من الفرن و دعه ليبرد ثم قطعه مربعات