دليلك إلى طبق دولمة ولا ألذّ!

المقادير:
- أربعمئة غرام من ورق العنب
- ثلاثة أكواب من الأرز
- ثلاثة أكواب ماء
- ثلاثة أكواب لحم مفروم
- ملعقتان كبيرتان من معجون البندورة
- حبة واحدة من البندورة مقشّرة ومقطّعة لمكعّبات صغيرة
- كوبان من البقدونس الطّازج المفروم
- حبة واحدة من البصل مفرومة
- ملعقتان كبيرتان من دبس الرّمان
- ملعقة كبيرة زيت
- مقادير خلطة البهارات:
- ملعقة صغيرة ملح
- نصف ملعقة صغيرة من بهار لحم
- رشة شطة
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
- رشة كمون مطحون
- رشة هيل مطحون
- رشة قرنفل مطحون
- رشة قرفة مطحون
- رشة جوزة الطيب. ملعقتان صغيرتان سكر
طريقة التحضير:
- يسلق ورق العنب في ماء مغلي لحوالي ثلاث دقائق ثم يُنتشل ويُصفّى
- يُمزج الأرز مع كل من البصل واللحم المفروم والبندورة ومعجون البندورة والبقدونس وخلطة البهارات ودبس الرمان
- يُحشى ورق العنب بحشوة الأرز من الجانب الخشن
- توضع ملعقة كبيرة من الحشوة في الورقة ثم تُثنى الجوانب وتُلف على نفسها
- يوضع الزيت في قدر كبير
- يُرص ورق العنب المحشي في القدر فوق بعضه، ويُسكب الماء عليه حتى تُغطّى المحتويات كلها
- يُترك على نار متوسطة حتى يغلي، ثم يُغطى قدر الدّولمة، وتُخفّف النار تحته ويُترك للطّهي لحوالي خمس وأربعين دقيقة
يقدّم إلى جانب الجاجيك.