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4 خلطات طبيعية للتغلب على جفاف البشرة في رمضان!

للنساء فقط

2022-04-08 | 07:40
4 خلطات طبيعية للتغلب على جفاف البشرة في رمضان!
306 مشاهدة

يسبّب انخفاض نسبة السوائل في الجسم خلال شهر رمضان المبارك مترافقًا مع ارتفاع درجات الحرارة بجفاف البشرة. فتبدو بشرتك شاحبة ومرهقة لذلك تتطلب عناية خاصةً. وسنعرض في هذا المقال نصائح بسيطة للتغلب على هذه المشكلة بالإضافة إلى 4 خلطات طبيعية يمكنك تحضيرها في المنزل.

من الناحية الغذائية، لا تفوتي فرصة تناول كوب من اللبن الزبادي على الأقل خلال وجبة السحور وقلّلي من شرب الصودا والقهوة والشاي التي تحتوي على الكافيين الذي يزيد من جفاف الجسم والبشرة.
على الإفطار، احرصي على أن تكون الوجبة غنية بالخضار لا سيما الخيار والجزر والبروكلي والسبانخ والجزر الغنية بالفيتامينات مع ضرورة إدراج طبق  الحساء ضمن الوجبة.
وخلال ساعات الإفطار، اشربي 8 أكواب من المياه مع التنبه إلى  ضرورة تقسيمها بشكل متوازن على مدار تلك الفترة تجنّبًا للإصابة بالتسمم المائي.
كذلك، تجنّبي التعرض المباشر لأشعة الشمس وابتعدي عن ممارسة الرياضة خلال ساعات الصيام على أن تستحمّي بمياه فاترة وليست شديدة السخونة.
ولا تهملي أخذ قسط كاف  من النوم لأنّ قلة النوم تسبب شحوب البشرة وتزيد فرص تعرضها للجفاف، والإصابة بالتجاعيد المبكرة.

من الناحية الجمالية، العنصر الأساسي للعناية في البشرة هو الكريم المرطّب. اجعليه رفيقك الدائم. ولكن عليك أن تختاريه ملائمًا لنوع بشرتك من دون أن تنسي غسل وجهك بغسول يحتوي على موادّ مرطّبة أيضًا وتطبيق ماسكات تجعل بشرتك نضرة وشابة.

وإليك 4 خلطات طبيعية تساهم في التغلب على مشكلة الجفاف:

ماسك زيت الافوكادو والموز:
ضعيه لمدة 20 دقيقة، ثم اغسلي وجهك جيّدًا بالماء البارد.
طريقة التحضير: خلط ملعقة من الموز المهروس مع نصف ملعقة من زيت الأفوكادو، ثلاث قطرات من زيت الجزر، ملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. 

ماسك السكر الأسمر وزيت الزيتون:
طبّقيه على  وجهك من خلال حركات دائرية.
طريقة التحضير: خلط ملعقة من السكر الأسمر وزيت الزيتون

ماسك الجزر وزيت الزيتون:
ضعيه لمدّة 10 دقائق ثمّ اغسلي وجهك بالماء البارد. يمكنك اللجوء إليه مرتين في الأسبوع.

طريقة التحضير:
خلط عصير 3 حبّات من الجزر مع ملعقتين من الطحين، وملعقتين من قشدة الحليب، وبياض بيضة واحدة، وملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون، بالإضافة إلى القليل من عصير الطماطم. 

ماسك اللوز والعسل:
افركي وجهكِ بالقناع لبضع دقائق ثم اغسليه بالمياه الباردة.
طريقة التحضير: طحن نصف كوب من اللوز ومزجه جيداً مع معلقتين من العسل وملعقة من زيت الزيتون. 




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