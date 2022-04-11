بخطوات سهلة... كيفية تحضير الداطلي العراقي

المكوّنات:

- ثلاثة أرباع الكوب من الماء

- كوب من الطحين الأبيض

- ربع كوب من الزيت النباتي

- ملعقة كبيرة من النشا

- ملعقة صغيرة من الهيل المطحون

- رشة من صبغة الزعفران -حسب الرغبة-

- ربع ملعقة صغيرة من الزعفران

- رشة من الملح

- ثلاث أو أربع بيضات -حسب حجم البيض

- قطر محضر سابقاً وبارد

طريقة التحضير:

- خلط الطحين في وعاء مع النشا، والهيل، والملح في وعاءٍ كبير، وتركه جانباً

- وضع الماء، والزعفران، والزيت، وصبغة الزعفران في قدرٍ فوق نار متوسطة الحرارة حتى يبدأ المزيج بالغليان

- إضافة خليط الطحين دفعةً واحدة إلى مزيج الماء المغلي، وتحريك المكوّنات بسرعة وباستمرار بواسطة ملعقة خشبية حتى تتكون كتلة من العجين لا يلتصق بجوانب القدر

تحضير العجينة:

- وضع العجينة في وعاء الخلاط الكهربائي والتقليب حتى يخرج منها البخار الساخن وتبرد قليلاً

- إضافة البيضة الأولى إلى العجينة، والخفق جيداً حتى تختفي البيضة، وتتجانس جيداً مع العجينة

- إضافة البيضة الثانية، وتكرار عملية الخفق مثل الخطوة السابقة، ثمَّ إضافة البيضة الثالثة والخلط حتى تمتزج جيداً، وتصبح العجينة متماسكة ولزجة القوام

- تثبيت فتحة التزيين التي على شكل نجمة في كيس الحلواني، ثمَّ ووضع العجينة فيه

- تبطين صينية فرن بورق الخبز، ثمَّ تشكيل حبات الداطلي بشكل دائري أو على شكل أصابع

- وضع الداطلي في مجمد الثلاجة حتى يتماسك، ووضع كمية غزيرة من الزيت فوق النار، ثمَّ قلي حبات الداطلي

- رفع الداطلي من الزيت بعد أن يتحمر من الخارج ويصبح مقرمشاً وينضج العجين من الداخل

- وضع حبات الداطلي في القطر البارد، ثمَّ تصفيته جيداً