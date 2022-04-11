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بخطوات سهلة... كيفية تحضير الداطلي العراقي

للنساء فقط

2022-04-11 | 03:32
بخطوات سهلة... كيفية تحضير الداطلي العراقي
153 مشاهدة

الداطلي من الحلويات المشهورة في العراق، وطريقة تحضيره قريبة من طريقة تحضير لقمة القاضي والعوامة.

 المكوّنات:

-       ثلاثة أرباع الكوب من الماء

-       كوب من الطحين الأبيض

-       ربع كوب من الزيت النباتي

-       ملعقة كبيرة من النشا

-       ملعقة صغيرة من الهيل المطحون

-       رشة من صبغة الزعفران -حسب الرغبة-

-       ربع ملعقة صغيرة من الزعفران

-       رشة من الملح

-       ثلاث أو أربع بيضات -حسب حجم البيض

-       قطر محضر سابقاً وبارد

 

 طريقة التحضير:

-       خلط الطحين في وعاء مع النشا، والهيل، والملح في وعاءٍ كبير، وتركه جانباً

-       وضع الماء، والزعفران، والزيت، وصبغة الزعفران في قدرٍ فوق نار متوسطة الحرارة حتى يبدأ المزيج بالغليان

-       إضافة خليط الطحين دفعةً واحدة إلى مزيج الماء المغلي، وتحريك المكوّنات بسرعة وباستمرار بواسطة ملعقة خشبية حتى تتكون كتلة من العجين لا يلتصق بجوانب القدر

تحضير العجينة:

-       وضع العجينة في وعاء الخلاط الكهربائي والتقليب حتى يخرج منها البخار الساخن وتبرد قليلاً

-       إضافة البيضة الأولى إلى العجينة، والخفق جيداً حتى تختفي البيضة، وتتجانس جيداً مع العجينة

-       إضافة البيضة الثانية، وتكرار عملية الخفق مثل الخطوة السابقة، ثمَّ إضافة البيضة الثالثة والخلط حتى تمتزج جيداً، وتصبح العجينة متماسكة ولزجة القوام

-       تثبيت فتحة التزيين التي على شكل نجمة في كيس الحلواني، ثمَّ ووضع العجينة فيه

-       تبطين صينية فرن بورق الخبز، ثمَّ تشكيل حبات الداطلي بشكل دائري أو على شكل أصابع

-       وضع الداطلي في مجمد الثلاجة حتى يتماسك، ووضع كمية غزيرة من الزيت فوق النار، ثمَّ قلي حبات الداطلي

-       رفع الداطلي من الزيت بعد أن يتحمر من الخارج ويصبح مقرمشاً وينضج العجين من الداخل

-       وضع حبات الداطلي في القطر البارد، ثمَّ تصفيته جيداً

 

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