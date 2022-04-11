بخطوات سهلة... كيفية تحضير الداطلي العراقي

المكوّنات:
- ثلاثة أرباع الكوب من الماء
- كوب من الطحين الأبيض
- ربع كوب من الزيت النباتي
- ملعقة كبيرة من النشا
- ملعقة صغيرة من الهيل المطحون
- رشة من صبغة الزعفران -حسب الرغبة-
- ربع ملعقة صغيرة من الزعفران
- رشة من الملح
- ثلاث أو أربع بيضات -حسب حجم البيض
- قطر محضر سابقاً وبارد
طريقة التحضير:
- خلط الطحين في وعاء مع النشا، والهيل، والملح في وعاءٍ كبير، وتركه جانباً
- وضع الماء، والزعفران، والزيت، وصبغة الزعفران في قدرٍ فوق نار متوسطة الحرارة حتى يبدأ المزيج بالغليان
- إضافة خليط الطحين دفعةً واحدة إلى مزيج الماء المغلي، وتحريك المكوّنات بسرعة وباستمرار بواسطة ملعقة خشبية حتى تتكون كتلة من العجين لا يلتصق بجوانب القدر
تحضير العجينة:
- وضع العجينة في وعاء الخلاط الكهربائي والتقليب حتى يخرج منها البخار الساخن وتبرد قليلاً
- إضافة البيضة الأولى إلى العجينة، والخفق جيداً حتى تختفي البيضة، وتتجانس جيداً مع العجينة
- إضافة البيضة الثانية، وتكرار عملية الخفق مثل الخطوة السابقة، ثمَّ إضافة البيضة الثالثة والخلط حتى تمتزج جيداً، وتصبح العجينة متماسكة ولزجة القوام
- تثبيت فتحة التزيين التي على شكل نجمة في كيس الحلواني، ثمَّ ووضع العجينة فيه
- تبطين صينية فرن بورق الخبز، ثمَّ تشكيل حبات الداطلي بشكل دائري أو على شكل أصابع
- وضع الداطلي في مجمد الثلاجة حتى يتماسك، ووضع كمية غزيرة من الزيت فوق النار، ثمَّ قلي حبات الداطلي
- رفع الداطلي من الزيت بعد أن يتحمر من الخارج ويصبح مقرمشاً وينضج العجين من الداخل
- وضع حبات الداطلي في القطر البارد، ثمَّ تصفيته جيداً