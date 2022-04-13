من ألذّ المأكولات العراقية... إليك كيفية تحضير كبة حامض شلغم!

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مقادير الكبة:كيلو لحمة ناعمة3 أكواب من الأرزّبصلة متوسطة الحجمملعقة صغيرة من الملحملعقة صغيرة الفلفل الابيضنصف كيلو لحمة مجرمشةبصلتان متوسطتا الحجمربع كوب من الصنوبرملعقة كبيرة من السمنةملعقة صغيرة من الفلفل الاسودملعقة صغيرة من الملحجرزة مسلوقةحبتان من اللفتنصف كوب من الأرزملعقة كبيرة من الطحينملعقتان كبيرتان من رب البندورةبصلة كبيرة الحجملتر ماءملعقة صغيرة من البهارات المشكلةملعقة صغيرة من الملحوضع الأرز في وعاء كبير وغمره بالماء الفاترة لـ6 ساعات تقريبًاتصفية الأرز من الماء جيداإضافة اللحمة الناعمة والملح والفلفل الابيض الى الأرزتقطيع البصل الى قطع صغيرة وإضافتها الى الخليططحن كل المكونات في ماكينة الكبة ثلاث مرات تقريبا الى ان تصبح عجينة متماسكةوضع البصلة المقطعة في مقلاة غير قابلة للالتساق وإضافة السمنة والملح وقلبهم الى ان تذبل البصلةإضافة اللحمة والفلفل الأسود الى البصل وتركهم على نار متوسطة وحرك اللحمة الى ان تنضجإضافة الصنوبر المقلي الى اللحمة وحركها جيداتقسيم عجينة الكبة الى كراتمد الكرات براحة اليد ووضع القليل من الحشوة وغلقهاقلي الكبة نصف استواء او شويها بالفرن نصف استواءتقطيع السلق الى قطع متوسطة الحجمتقطيع اللفت الى مكعبات كبيرة الحجم والبصل الى شرائحفي وعاء متوسط إضافة الأرز وغمره بالماء الدافئ لمدة ساعة تقريباوضع القليل من الزيت والملح والبصل الشرائح على نار متوسطة الى ان يذبل البصل قليلاإضافة السلق على دفعات وقلبه جيدا وتركه بضع دقائقإضافة الماء والبهارات واللفت ورب البندورة وتركهم على نار متوسطة لمدة 20 دقيقة الى ان ينضج اللفتتصفية الأرز وتكسيره بالأيدي قليلا وإضافته الى الصلصةوضع كمية من الطحين والقليل من الماء في كوب وإضافتها الى خليط الصلصة والاستمرار بالتحريك الى ان يصبح كثيفاإضافة حبات الكبة وترك الخليط على نار هادئة لمدة ربع ساعة تقريبا