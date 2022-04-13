من ألذّ المأكولات العراقية... إليك كيفية تحضير كبة حامض شلغم!

المقادير:
مقادير الكبة:
كيلو لحمة ناعمة
3 أكواب من الأرزّ
بصلة متوسطة الحجم
ملعقة صغيرة من الملح
ملعقة صغيرة الفلفل الابيض
مقادير الحشوة:
نصف كيلو لحمة مجرمشة
بصلتان متوسطتا الحجم
ربع كوب من الصنوبر
ملعقة كبيرة من السمنة
ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود
ملعقة صغيرة من الملح
مقادير الصلصة:
جرزة مسلوقة
حبتان من اللفت
نصف كوب من الأرز
ملعقة كبيرة من الطحين
ملعقتان كبيرتان من رب البندورة
بصلة كبيرة الحجم
لتر ماء
ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة
ملعقة صغيرة من الملح
الخطوات التي يجب اتباعها
وضع الأرز في وعاء كبير وغمره بالماء الفاترة لـ6 ساعات تقريبًا
تصفية الأرز من الماء جيدا
إضافة اللحمة الناعمة والملح والفلفل الابيض الى الأرز
تقطيع البصل الى قطع صغيرة وإضافتها الى الخليط
طحن كل المكونات في ماكينة الكبة ثلاث مرات تقريبا الى ان تصبح عجينة متماسكة
وضع البصلة المقطعة في مقلاة غير قابلة للالتساق وإضافة السمنة والملح وقلبهم الى ان تذبل البصلة
إضافة اللحمة والفلفل الأسود الى البصل وتركهم على نار متوسطة وحرك اللحمة الى ان تنضج
إضافة الصنوبر المقلي الى اللحمة وحركها جيدا
تقسيم عجينة الكبة الى كرات
مد الكرات براحة اليد ووضع القليل من الحشوة وغلقها
قلي الكبة نصف استواء او شويها بالفرن نصف استواء
تقطيع السلق الى قطع متوسطة الحجم
تقطيع اللفت الى مكعبات كبيرة الحجم والبصل الى شرائح
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في وعاء متوسط إضافة الأرز وغمره بالماء الدافئ لمدة ساعة تقريبا
وضع القليل من الزيت والملح والبصل الشرائح على نار متوسطة الى ان يذبل البصل قليلا
إضافة السلق على دفعات وقلبه جيدا وتركه بضع دقائق
إضافة الماء والبهارات واللفت ورب البندورة وتركهم على نار متوسطة لمدة 20 دقيقة الى ان ينضج اللفت
تصفية الأرز وتكسيره بالأيدي قليلا وإضافته الى الصلصة
وضع كمية من الطحين والقليل من الماء في كوب وإضافتها الى خليط الصلصة والاستمرار بالتحريك الى ان يصبح كثيفا
إضافة حبات الكبة وترك الخليط على نار هادئة لمدة ربع ساعة تقريبا
وبعد التاكد من ان كبة الحامض قد نضجت نسكبها بوعاء كبير وتصبح جاهزة للتقديم.