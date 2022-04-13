عصير التمر الهندي الطبيعي... طرق عديدة لتحضيره!

المقادير:

- كوب من التمر الهندي (صبَّار) مخصص للشراب

- 8 أكواب من الماء

- ملعقة كبيرة من ماء الورد

- سكر حسب الرغبة

- ثلج مجروش

طريقة التحضير:

- وضع التمر الهندي في قدر وإضافة الماء إليه

- رفع القدر على النار وتركه حتى يغل

- تغطية القدر وترك التمر الهندي حتى ينقع جيداً ويذوب

- تصفية الخليط للتخلص من الشوائب والنواة

- إضافة السكر إلى الشراب بالإضافة إلى ماء الورد والثلج المجروش

- -يُقدّم بارداً مع مكعبات الثلج

- تصفية الشراب بمصفاة ناعمة وإضافة المزيد من الماء بحسب الطعم والتركيز المرغوب

- ترك الخليط في القدر، ووضعه في الثلاجة لساعات

- رفع القدر على نار متوسطة، وتركه يغلي بهدوء لخمس دقائق

- خلط المكوّنات جيداً حتى يذوب السكر

- وضع التمر الهندي والكركديه والماء والسكر في قدر من الستانلس ستيل

- لتران من الماء

- كوب ونصف من السكر

- كوب من الكركديه

- كوب من التمر الهندي

الزنجبيل و التمر الهندي

المقادير:

- صندوق من قرون التمر الهندي الطازجة (حوالي كوبين إلى ثلاثة أكواب من معجون التمر الهندي)

- ربع كوب من رحيق جوز الهند أو شراب القيقب

- 6 أكواب من الماء الفاتر

- ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيلا

- قطعة من الزنجبيل أو ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحو

طريقة التحضير:

- إزالة قمم التمر الهندي البنية باليد وإزالة الساق من اللب

- وضع لب التمر الهندي في وعاء عميق عازل للحرارة

- وضع الماء الفاتر فوق التمر الهندي وتركه منقوع لمدّة من 10 دقائق إلى 15 دقيقة حتى يلين

- صب منقوع التمر الهندي في إبريق الخلاط و إضافة الزنجبيل إليه

- تشغيل الخلاط لطحن المكونات

- ترك الخليط لحوالي 15 دقيقة لتترسب البذور في قاع الخلاط

- وضع قطعة قماش على وعاء، ثمّ صب عصير التمر الهندي فوقها وتصفية العصير

- تحلية العصير برحيق جوز الهند والفانيلا

- يُقدّم بارداً مع مكعبات الثلج