من المقبلات الصحية والمنعشة... طريقة تحضير الجاجيك

الجاجيك من المقبلات الصحية والسهلة والمنعشة التي يمكنك تزيين بها مائدتك في المناسبات المختلفة لا سيما في شهر رمضان المبارك.

كلّ ما تحتاج إليه لتحضيرها: كوبان من اللبن الزبادي كوب من الحمص المسلوق 4 حبات من الخيار فصّان من الثوم المهروس ربع كوب من عصير الليمون ربع كوب من الحمّص المسلوق للزينة أوراق من النعناع الأخضر للزينة أمّا الخطوات التي عليك اتباعها فبسيطة جدًّا: تقشير الخيار وتقطيعه إلى مكعبات صغير خلط الخيار بالثوم والحمص في وعاء التقديم إضافة اللبن الزبادي وتحركيه حتى يتماسك المزيج تزيين وجه الطبق بالحمص الحب وأوراق النعناع