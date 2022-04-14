Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
موسكو تفرض عقوبات على 398 عضواً بمجلس النواب الأمريكي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

أصغر دكتورة عراقية في مجال نادر بمرتّب صادم!

للنساء فقط

2022-04-14 | 04:41
أصغر دكتورة عراقية في مجال نادر بمرتّب صادم!
المصدر:
السومرية
4,488 مشاهدة

قصّة جديدة تبرز قدرات ومؤهلات المرأة العراقية الهائلة في أصعب المجالات وأندرها. إنها قصة هبة المعمار، أصغر دكتورة عراقية.

تخصّصت الشابة العراقية في مجال نادر هو جيولوجيا النفط وحصلت على درجة 99 من أصل 100 في الامتحان التنافسي وهي أعلى درجة في سجلّ الجامعات العراقية.

و صنّفت جامعة بارما الإيطالية وجامعة وارسو البولندية أطروحتها للدكتوراة كواحدة من أفضل الأطروحات في مجال النفط في العالم وتم منحها درجة الأصالة العلمية من حيث الموضوع والفكرة. هذا وتم توظيف دراستها للمرة الأولى في تحسين الإنتاج النفطي.

 

كذلك، فازت بعضوية منظمات علمية عدّة في مجال الجيوكيمياء لا سيما في الاتحاد الأوروبي وفي نقابة الجيولوجيين واتحاد الجيولوجيين العرب.

في حديث مع "السومرية نيوز"، أكدت المعمار الحاصلة على شهادة الدكتوراة في سنّ الـ28، أن الاختصاص ليس صعبًا بل مهمًّا جدًّا في بلد نفطي مثل العراق.

وأشارت الدكتورة الشابة إلى أنها اختارت الشق الأكاديمي مجالًا للعمل إذ تعمل أستاذة محاضرة في جامعة بغداد التي تخرّجت فيها بالإضافة إلى إنجازاتها الكثيرة في المجال البحثي.

ففي سنّ مبكرة، حازت على وسام باحث مبادر للباحثين المتميزين من منصه اريد العلمية وهو وسام مميز ممهد للحصول على وسام مشروع باحث يمنح لمن يحصل على شهاده الماستر والدكتوراه.

 

رغم إنجازات هذه الدكتورة الشابة، تعمل في مرتّب زهيد لا يتعدّى الـ50 دولارًا أميركيًّا!

وأسفت في هذا الإطار لأن "قانون الأوائل لم يُطبّق وبقي حبرًا على ورق منذ عام 2008 ولأن الدولة تضحي بكفاءات ومتفوقين يفترض ان يكونوا مستقبل العراق.

وردًّا على سؤال، كشفت أنها راجعت الجهات المعنيّة، وكان الجواب "عدم توفر الدرجات الوظيفية".

فهل ندمت على تخصّصها في هذا المجال خصوصًا في مجتمع لا يزال ينظر إلى المرأة نظرة دونيّة؟

جزمت المعمار بأنّها لم تندم لأنها متفوقة في مجالها، لافتةً إلى أن عائلتها كانت ومازالت الداعم الرئيسي لها وشجعّتها على التفوق واكمال الماجستير والدكتوراة.

حلم الدكتورة الشابة حقّ طبيعيّ: أن تحصل على فرصتها واستحقاقها بالتعيين ضمن ملاك جامعتها لتخدم بلدها العراق بما تمتلك من علم وان تكمل مشوار التميز والتفوق ودرب العلم الذي سلكته.

أمّا رسالتها إلى كل سيّدة وفتاة عراقية فهي أن لا تتخلّى عن طموحها والمثابرة لتكون لها مكانة مرموقة في المجتمع من دون أن تكترث إلى كلّ من يحاول التقليل من عزيمتها وتصغير إنجازاتها.

 
 

من إنجازاتها:

١- الأولى على دفعة البكالوريوس 2012 اختصاص جيولوجيا، كلية العلوم، جامعة بغداد.

٢- شهادة الماجستير الأولى على الدفعة (2014)، اختصاص جيولوجيا النفط، كلية العلوم جامعة بغداد بتقدير ومعدل امتياز

٣- شهادة الدكتوراه اختصاص جيوكيمياء النفط، الأولى على الدفعه (2019)، كليه العلوم، جامعه بغداد، بتقدير ومعدل امتياز

٤-  نشر أبحاث متخصصة بالنفط مع باحثين أجانب في مجلات ومستوعبات عالمية تابعه لدار النشر العالمية سبرنكر، بالإضافة إلى الأبحاث المحلية

٥- عضو الاتحاد الأمريكي لمهندسي النفط SPE

٦- عضو الاتحاد الأوروبي لجيولوجيي النفط EAGE

٧- عضو في الجمعية الأوروبية للجيوكيمياء بدرجة خبير (EAOG)

٨- عضو في الاتحاد الأوروبي لعلوم الجيولوجيا (EGU)

٩- عضو في الرابطة الدولية لتعزيز الجيولوجيا (IAPG)

١٠- عضو نقابة الجيولوجيين واتحاد الجيولوجيين العرب

١١- عضو بدرجة خبير في المسح الجيولوجي لولاية يوتا

١٢- مقيم علمي في عدد من مجلات الجيولوجيا العالمية المتخصصة في النفط

١٣- عضو هيئة التحرير التقني في المجلة العراقية الجيولوجية سكوبس

١٤- أكثر من 50 شهادة تقديرية من جهات محلية ومنظمات أوروبية وأمريكية وشهادات مشاركة في دورات تدريبية في القطاع النفطي 
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

محليات

علم وعالم

للنساء فقط

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
10:27 | 2022-04-14 10:27
10:12 | 2022-04-14 10:12
10:01 | 2022-04-14 10:01
المزيد
اعلان
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مناسبة
مناسبة
منخفضة
منخفضة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.