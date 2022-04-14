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مطبق السمك العراقي على أصوله...

للنساء فقط

2022-04-14 | 06:51
مطبق السمك العراقي على أصوله...
485 مشاهدة

مطبق السمك من الأكلات الشهيرة في المطبخ العراقي... كيف تحضّره على أصوله بخطوات بسيطة وسهلة؟

 

المقادير التي ستحتاجها:

  • الأرز: 3 أكواب
  • سمك من نوع الزبيدي: 4 سمكات
  • الكركم: ملعقة صغيرة
  • بهارات السمك: ملعقة كبيرة
  • الكمون المطحون: ملعقة صغيرة
  •  الفلفل الأسود: رشة صغيرة
  • بهارات الكاري: ملعقة صغيرة
  • الملح: ملعقة صغيرة ونصف
  • زيت الزيتون: نصف كوب
  • بصل: عدد 2
  •  
  •  الفلفل الأخضر الحارّ: حبة واحدة مفرومة فرمًا ناعماً
  • الفلفل الأحمر: حبة واحدة مطحونة
  •  الثوم المهروس: ملعقة صغيرة
  • اللومي المطحون: ملعقة صغيرة ونصف
  • الحمّص المقشّر والمقسّم لنصفين (مسلوق): نصف كوب
  •  الزبيب: ثُلث كوب 
  • الصنوبر المقلي: ربع كوب

 

لصلصة الدقوس ستحتاج إلى:

  •  طماطم حمراء طريّة: 3 حبات
  •  معجون الطماطم: ملعقة كبيرة
  • ثوم مهروس: ملعقة صغيرة
  • مكعب مرقة دجاج
  •  فلفل أسود مطحون: رشة
  • الفلفل الأحمر الحار المطحون: ربع ملعقة
  • زيت الزيتون: ثلاث ملاعق كبيرة
  •  كزبرة مفرومة: ملعقة

 

 

الخطوات التي عليك اتباعها لتحضير الطبق:

  • غسل الأرز مرات عدّة  ثمّ غمره بالماء الدافئ وإضافة مقدار ملعقة صغيرة من الملح وتركه ربع ساعة
  • خلط البهارات جيّدا في وعاء عميق
  • أخذ ثُلث كميّة البهارات ورشّ السمك بها وفركه باليد
  •  وضع نصف كميّة البصل في قدرعلى نار عالية حتى تتحمّر
  •  إضافة ملعقة كبيرة من الزيت والحمّص المسلوق والثوم المهروس ثم إضافة الفلفل الأخضر والأحمروثُلث البهارات المحضّرة سابقاً إلى البصلة
  •  التقليب جيّداً ثمّ رفع خليط البصل عن النار ووضعه في وعاء آخر وتركه جانبًا
  •  قلي السمك حتى يتحمّر من الجانبين ووضعه جانبًا
  • إضافة البصل المتبقّي للمقلاة وتقليبه حتى يصبح لونه ذهبيّاً
  •  إضافة الأرز وتقليبه على نار متوسّطة ثمّ إضافة الماء وبقية البهارات
  •  ترك الأرز على نار عالية حتى يجفّ الماء وينضج
  • تحضير صلصة الدقوس بتقشير الطماطم وهرسه جيّداً بالخلاط الكهربائي
  • وضع القليل من الزيت والثوم المهروس في قدر صغير حتى يتحمّر
  • إضافة  صلصة الطماطم وتقليبها مع الثوم والطماطم
  • إضافة مكعّب مرق الدجاج للصلصة بعد تفتيته
  • إضافة الملح والكزبرة والفلفل الحار، وتحريك الصلصة جيّداً وتركها تغلي لمدّة 10 دقائق
  • حشو السمك المقلي بخلطة البصل والحمّص
  •  سكب الأرز في طبق التقديم ووضع السمك فوقه
  •  تزيين الطبق بما تبقّى من الحشو والصنوبر المقلي
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