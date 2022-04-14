مطبق السمك العراقي على أصوله...

المقادير التي ستحتاجها:

الفلفل الأخضر الحارّ: حبة واحدة مفرومة فرمًا ناعماً

بصل: عدد 2

سمك من نوع الزبيدي: 4 سمكات

لصلصة الدقوس ستحتاج إلى:

الخطوات التي عليك اتباعها لتحضير الطبق:

غسل الأرز مرات عدّة ثمّ غمره بالماء الدافئ وإضافة مقدار ملعقة صغيرة من الملح وتركه ربع ساعة

خلط البهارات جيّدا في وعاء عميق

أخذ ثُلث كميّة البهارات ورشّ السمك بها وفركه باليد

وضع نصف كميّة البصل في قدرعلى نار عالية حتى تتحمّر

إضافة ملعقة كبيرة من الزيت والحمّص المسلوق والثوم المهروس ثم إضافة الفلفل الأخضر والأحمروثُلث البهارات المحضّرة سابقاً إلى البصلة

التقليب جيّداً ثمّ رفع خليط البصل عن النار ووضعه في وعاء آخر وتركه جانبًا

قلي السمك حتى يتحمّر من الجانبين ووضعه جانبًا

إضافة البصل المتبقّي للمقلاة وتقليبه حتى يصبح لونه ذهبيّاً

إضافة الأرز وتقليبه على نار متوسّطة ثمّ إضافة الماء وبقية البهارات

ترك الأرز على نار عالية حتى يجفّ الماء وينضج

تحضير صلصة الدقوس بتقشير الطماطم وهرسه جيّداً بالخلاط الكهربائي

وضع القليل من الزيت والثوم المهروس في قدر صغير حتى يتحمّر

إضافة صلصة الطماطم وتقليبها مع الثوم والطماطم

إضافة مكعّب مرق الدجاج للصلصة بعد تفتيته

إضافة الملح والكزبرة والفلفل الحار، وتحريك الصلصة جيّداً وتركها تغلي لمدّة 10 دقائق

حشو السمك المقلي بخلطة البصل والحمّص

سكب الأرز في طبق التقديم ووضع السمك فوقه