مطبق السمك العراقي على أصوله...

مطبق السمك من الأكلات الشهيرة في المطبخ العراقي... كيف تحضّره على أصوله بخطوات بسيطة وسهلة؟
المقادير التي ستحتاجها:
- الأرز: 3 أكواب
- سمك من نوع الزبيدي: 4 سمكات
- الكركم: ملعقة صغيرة
- بهارات السمك: ملعقة كبيرة
- الكمون المطحون: ملعقة صغيرة
- الفلفل الأسود: رشة صغيرة
- بهارات الكاري: ملعقة صغيرة
- الملح: ملعقة صغيرة ونصف
- زيت الزيتون: نصف كوب
- بصل: عدد 2
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- الفلفل الأخضر الحارّ: حبة واحدة مفرومة فرمًا ناعماً
- الفلفل الأحمر: حبة واحدة مطحونة
- الثوم المهروس: ملعقة صغيرة
- اللومي المطحون: ملعقة صغيرة ونصف
- الحمّص المقشّر والمقسّم لنصفين (مسلوق): نصف كوب
- الزبيب: ثُلث كوب
- الصنوبر المقلي: ربع كوب
لصلصة الدقوس ستحتاج إلى:
- طماطم حمراء طريّة: 3 حبات
- معجون الطماطم: ملعقة كبيرة
- ثوم مهروس: ملعقة صغيرة
- مكعب مرقة دجاج
- فلفل أسود مطحون: رشة
- الفلفل الأحمر الحار المطحون: ربع ملعقة
- زيت الزيتون: ثلاث ملاعق كبيرة
- كزبرة مفرومة: ملعقة
الخطوات التي عليك اتباعها لتحضير الطبق:
- غسل الأرز مرات عدّة ثمّ غمره بالماء الدافئ وإضافة مقدار ملعقة صغيرة من الملح وتركه ربع ساعة
- خلط البهارات جيّدا في وعاء عميق
- أخذ ثُلث كميّة البهارات ورشّ السمك بها وفركه باليد
- وضع نصف كميّة البصل في قدرعلى نار عالية حتى تتحمّر
- إضافة ملعقة كبيرة من الزيت والحمّص المسلوق والثوم المهروس ثم إضافة الفلفل الأخضر والأحمروثُلث البهارات المحضّرة سابقاً إلى البصلة
- التقليب جيّداً ثمّ رفع خليط البصل عن النار ووضعه في وعاء آخر وتركه جانبًا
- قلي السمك حتى يتحمّر من الجانبين ووضعه جانبًا
- إضافة البصل المتبقّي للمقلاة وتقليبه حتى يصبح لونه ذهبيّاً
- إضافة الأرز وتقليبه على نار متوسّطة ثمّ إضافة الماء وبقية البهارات
- ترك الأرز على نار عالية حتى يجفّ الماء وينضج
- تحضير صلصة الدقوس بتقشير الطماطم وهرسه جيّداً بالخلاط الكهربائي
- وضع القليل من الزيت والثوم المهروس في قدر صغير حتى يتحمّر
- إضافة صلصة الطماطم وتقليبها مع الثوم والطماطم
- إضافة مكعّب مرق الدجاج للصلصة بعد تفتيته
- إضافة الملح والكزبرة والفلفل الحار، وتحريك الصلصة جيّداً وتركها تغلي لمدّة 10 دقائق
- حشو السمك المقلي بخلطة البصل والحمّص
- سكب الأرز في طبق التقديم ووضع السمك فوقه
- تزيين الطبق بما تبقّى من الحشو والصنوبر المقلي