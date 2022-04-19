هكذا تحافظين على لياقتك وشبابك بعد سنّ الـ40!

في الواقع، بعد سنّ الأربعين،التمثيل الغذائي يتباطأ،و وتصاب النساء في سن اليأس بقصور الغدة الدرقية تحت الإكلينيكي مما يجعل فقدان الوزن أكثر صعوبة.لذلك يشدّد خبراء التغذية على ضرورة ممارسة الرياضة لمدة ثلاثين دقيقة فقط يوميا إلى جانب اتّباع نظام غذائي في العناصر كافة التي تمدّ جسمك بالطاقة والحيوية ونظام عناية خاصّة بالبشرة.بالنسبة إلى النظام الغذائي عليك:تناول وجبات خفيفة صحية مثل المكسرات والبذور، الجوز، اللوز، وبذور عباد الشمس واليقطينإضافة البروتين والمكملات الغذائية للنظام الغذائيتناول الحبوب الكاملة والفاكهة والخضراوات الطازجةإدخال الألياف مثل سانجا والشيا مرة أو مرتين يومياشرب السوائل الكافية وأهمها الماء مع الليمون وتجنب شرب كميات كبيرة من الكافيينجماليًّا، لا يمكنك اتباع روتين الجمال ذاته الذي كنت تعتمدينه قبل سنوات، لذلك عليك:الحفاظ على دورة نوم صحيحة، وذلك بهدف استرخاء الجسم و العقل، الحالة التي تنعكس بشكل إيجابي على الجسداستعمال كريم مرطب أو قليل من زيت الزيتون، لتبدو اليد مرنة ومن دون تجاعيدالحفاظ على ترطيب البشرةاستخدام الكريمات الليلية خاصة تلك التي تحتوي على خصائص مقاومة للشيخوخةاستخدام سيروم الوجه قبل المرطبوضع ماكياج أخف فالطبقة السميكة من كريم الأساس والبودرة أن تجعل تجاعيد وخطوط الوجه أكثر وضوحًا