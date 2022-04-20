مرقة الشجر... خيار سهل ومناسب قبل الإفطار

المقادير:
§ الشجر أو الكوسا: 2 كيلو
§ اللحم المفروم: ربع كيلو
§ الحمص الحب: كوب واحد
§ البصل: حبة واحدة متوسطة الحجم
§ الثوم: فصان
§ معجون الطماطم: ملعقة كبيرة
§ عصير الطماطم: كوبان أو حسب الرغبة
§ الملح: حسب الرغبة
§ بهارات الكاري: حسب الرغبة
§ زيت الزيتون: ملعقتان كبيرتان
طريقة التحضير:
§ وضع الحمص في قدر صغير وغمره بكميّة مناسبة من الماء
§ وضع الحمص على نار متوسطة حتى ينضج
§ تصفية الحمص ووضعه في وعاء ثم هرس بعض الحبات باستخدام شوكة
§ غسل حبات الشجر جيداً ثمّ تقشيرها، إزالة البذور منها ثمّ تقطيعها إلى مكعبات صغيرة
§ وضع لحم الخروف المفروم في قدر صغير وغمره بالماء ووضعه على نار متوسطة حتى يجف الماء وينضج
§ وضع البصل المفروم والثوم المهروس وزيت الزيتون في قدر آخر كبير، ثمّ وضعه على نار متوسطة وتقليب المكوّنات لعدة دقائق
§ إضافة معجون الطماطم وتقليب المكوّنات معاً لدقائق
§ إضافة اللحم المفروم إلى القدر الكبير الذي يحتوي البصل والثوم ومعجون الطماطم
§ تقليب المكوّنات معاً بشكل جيد
§ إضافة مكعبات الشجر إلى القدر الكبير وتقليب المكوّنات معاً
§ إضافة عصير الطماطم والحمص والملح وبهارات الكاري إلى القدر الكبير وتقليب المكوّنات
§ تغطية القدر وتركه على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى ينضج الشجر
§ يمكن إضافة كميّة قليلة من الماء إذا دعت الحاجة
§ تقديم الطبق وهو ساخنة إلى جانب طبق من الأرز الأبيض