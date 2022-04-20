مرقة الشجر... خيار سهل ومناسب قبل الإفطار

المقادير:

§ الشجر أو الكوسا: 2 كيلو

§ اللحم المفروم: ربع كيلو

§ الحمص الحب: كوب واحد

§ البصل: حبة واحدة متوسطة الحجم

§ الثوم: فصان

§ معجون الطماطم: ملعقة كبيرة

§ عصير الطماطم: كوبان أو حسب الرغبة

§ الملح: حسب الرغبة

§ بهارات الكاري: حسب الرغبة

§ زيت الزيتون: ملعقتان كبيرتان

طريقة التحضير:

§ وضع الحمص في قدر صغير وغمره بكميّة مناسبة من الماء

§ وضع الحمص على نار متوسطة حتى ينضج

§ تصفية الحمص ووضعه في وعاء ثم هرس بعض الحبات باستخدام شوكة

§ غسل حبات الشجر جيداً ثمّ تقشيرها، إزالة البذور منها ثمّ تقطيعها إلى مكعبات صغيرة

§ وضع لحم الخروف المفروم في قدر صغير وغمره بالماء ووضعه على نار متوسطة حتى يجف الماء وينضج

§ وضع البصل المفروم والثوم المهروس وزيت الزيتون في قدر آخر كبير، ثمّ وضعه على نار متوسطة وتقليب المكوّنات لعدة دقائق

§ إضافة معجون الطماطم وتقليب المكوّنات معاً لدقائق

§ إضافة اللحم المفروم إلى القدر الكبير الذي يحتوي البصل والثوم ومعجون الطماطم

§ تقليب المكوّنات معاً بشكل جيد

§ إضافة مكعبات الشجر إلى القدر الكبير وتقليب المكوّنات معاً

§ إضافة عصير الطماطم والحمص والملح وبهارات الكاري إلى القدر الكبير وتقليب المكوّنات

§ تغطية القدر وتركه على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى ينضج الشجر

§ يمكن إضافة كميّة قليلة من الماء إذا دعت الحاجة

§ تقديم الطبق وهو ساخنة إلى جانب طبق من الأرز الأبيض