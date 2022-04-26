كيف تحضّر الكنافة العراقية بالشعرية مثل المحلات؟

المقادير:كيلو شعرية2 كوب (500 مل) حليب3 ملاعق كبيرة نشا¾ كوب (112.5جم) سكرملعقة كبيرة بيكنج باودر2 ملعقة كبيرة زيت نباتيملعقة صغيرة فانيليا½ ملعقة حبهان مطحون¼ كوب (50 جم) مكسرات للتزيينطريقة التحضير:تسخين الفرن مسبقًا على حرارة 180 درجة مئويةوضع الزيت على نار متوسطةتكسير الشعرية وإضافتها إلى الزيت وتقليبها حتى تكتسب لونًا ذهبيًاوضع الشعرية في صينية فرن بطريقة متساوية داخل القالبفي وعاء، وضع الحليب والسكر والنشا والبيكنج باودر والفانيليا والحبهانتقليب المكونات حتى يمتزج الخليطإضافة خليط الحليب إلى الشعرية وإدخالها الفرن من 30 -40 دقيقة حتى تنضج-إخراج الصينية من الفرن وتزيينها بالمكسراتإدخال الصينية الفرن لمدة 3 دقائق حتى تتحمص المكسراتتقطيع الكنافة بعد أن تبرد قليلًا ثم تقدميها مع القطر