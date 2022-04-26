كيف تحضّر الكنافة العراقية بالشعرية مثل المحلات؟

الكنافة من أهم الحلويّات العربيّة وتعرف أيضًا باسم العثملية... إليك طريقة تحضيرها على الطريقة العراقية.
المقادير:
كيلو شعرية
2 كوب (500 مل) حليب
3 ملاعق كبيرة نشا
¾ كوب (112.5جم) سكر
ملعقة كبيرة بيكنج باودر
2 ملعقة كبيرة زيت نباتي
ملعقة صغيرة فانيليا
½ ملعقة حبهان مطحون
¼ كوب (50 جم) مكسرات للتزيين
طريقة التحضير:
تسخين الفرن مسبقًا على حرارة 180 درجة مئوية
وضع الزيت على نار متوسطة
تكسير الشعرية وإضافتها إلى الزيت وتقليبها حتى تكتسب لونًا ذهبيًا
وضع الشعرية في صينية فرن بطريقة متساوية داخل القالب
في وعاء، وضع الحليب والسكر والنشا والبيكنج باودر والفانيليا والحبهان
تقليب المكونات حتى يمتزج الخليط
إضافة خليط الحليب إلى الشعرية وإدخالها الفرن من 30 -40 دقيقة حتى تنضج
-إخراج الصينية من الفرن وتزيينها بالمكسرات
إدخال الصينية الفرن لمدة 3 دقائق حتى تتحمص المكسرات
تقطيع الكنافة بعد أن تبرد قليلًا ثم تقدميها مع القطر