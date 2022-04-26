تشريب دجاج عراقي: مذاق شهي ومختلف على الأصول

المكونات:
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كيلو ونصف من الدجاج المقطع
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3 ملاعق كبيرة من رب الطماطم
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3 حبات طماطم متوسطة الحجم مهروسة
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مكعبان من مرقة الدجاج
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3 أكواب ونصف من الماء
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8 بصلات صغيرة
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رأس بطاطس متوسط الحجم مقطع إلى مكعبات كبيرة
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كوب من علبة حبوب الحمص
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رغيفان من الخبز الإيراني مقطعان لقطع متوسطة
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3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي
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4 فصوص ثوم مقشرة
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3 حبات من الليمون الحامض المجفف
الخطوات التي عليك اتباعها:
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تسخين الزيت النباتي في وعاء كبير
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إضافة قطع الدجاج وطهوها لمدّة 10 دقائق أوحتى تصبح ذهبية اللون
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إضافة رب الطماطم وتحريك المزيج لـ3 دقائق
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إضافة الطماطم وفصوص الثوم، والليمون الحامض المجفف، ومكعبات مرقة الدجاج والبصل الصغيرة
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سكب الماء فوق المزيج
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ترك المزيج ليغلي على نار خفيفة لمدة 10 دقائق من دون تغطية الوعاء
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إضافة البطاطاس والحمص
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ترك المكونات جميعها لمدة 20 دقيقة أوحتى تصبح كلها ناضجة
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وضع قطع الخبز في صينية كبيرة للتقديم
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سكب القليل من حساء الصلصة المحضر حتى ينتقع الخبز تماماً
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وضع الصلصة المتبقية فوقها