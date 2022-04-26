تشريب دجاج عراقي: مذاق شهي ومختلف على الأصول

كيلو ونصف من الدجاج المقطع3 ملاعق كبيرة من رب الطماطم3 حبات طماطم متوسطة الحجم مهروسةمكعبان من مرقة الدجاج3 أكواب ونصف من الماء8 بصلات صغيرةرأس بطاطس متوسط الحجم مقطع إلى مكعبات كبيرةكوب من علبة حبوب الحمصرغيفان من الخبز الإيراني مقطعان لقطع متوسطة3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي4 فصوص ثوم مقشرة3 حبات من الليمون الحامض المجففتسخين الزيت النباتي في وعاء كبيرإضافة قطع الدجاج وطهوها لمدّة 10 دقائق أوحتى تصبح ذهبية اللونإضافة رب الطماطم وتحريك المزيج لـ3 دقائقإضافة الطماطم وفصوص الثوم، والليمون الحامض المجفف، ومكعبات مرقة الدجاج والبصل الصغيرةسكب الماء فوق المزيجترك المزيج ليغلي على نار خفيفة لمدة 10 دقائق من دون تغطية الوعاءإضافة البطاطاس والحمصترك المكونات جميعها لمدة 20 دقيقة أوحتى تصبح كلها ناضجةوضع قطع الخبز في صينية كبيرة للتقديمسكب القليل من حساء الصلصة المحضر حتى ينتقع الخبز تماماًوضع الصلصة المتبقية فوقها