لا تكتمل المناسبات من دونها... كيف تحضّر الهريسة العراقية في المنزل؟

المقادير:
للهريسة:
§ رقائق جوز الهند الناعم الأبيض: كوب ونصف
§ الفانيلّا السائلة: ملعقة صغيرة ونصف
§ السكّر الأبيض الخشن أو السكر البني: كوبان
§ الحليب المجفف: كوبان
§ السميد الناعم: كوبان
§ البيكنج باودر: ملعقتان كبيرتان
§ اللبن الزبادي: كوب
§ الزيت النباتيّ: كوبان
§ الماء: كوب
§ الطحينة: ملعقتان
§ اللوز أو أي نوع من المكسرات للتزيين: حسب الرغبة
§ القطر البارد: كوبان
للقطر:
§ عصير الّليمون: ملعقة صغيرة
§ الليمون الطازج: شريحة
§ السكّر الأبيض: كوبان
§ الماء: كوب
§ عود من القرفة
الخطوات:
§ دهن صينيّة فرن متوسطة الحجم بالقليل من الطحينيّة من الداخل ومن الأطراف والجوانب
§ مزجِ السميد الناعم، والسكّر، والحليب الناشف، بالإضافة إلى جوز الهند المبروش، ومسحوق البيكينج باودر في قدرٍ عميق
§ تحريك المكوّنات باستخدام ملعقة أو شوكة حتى تمتزج جيداً
§ إضافة كمية من الزيت، والفانيلّا السائلة إلى المكوّنات الجافة
§ خلط جميع المكوّنات
§ مزج اللبن الزبادي مع الماء جيّداً في طبقٍ
§ إضافة المزيج إلى الخليط، وخلط المكوّنات جيداً لتتماسك العجينة
§ وضع خليط العجينة في الصينيّة المدهونة بالطحينة ومدّها بشكل متساوٍ
§ تقطيع العجينة إلى مربّعات متساوية الحجم وهي ما زالت نيئة
§ وضع حبة من اللوز على كلّ مربع من العجين
§ وضع الصينيّة في الفرن لمدّة 30 إلى 45 دقيقة على درجة حرارة متوسّطة ليصبح سطحها ذهبيّ اللون
§ رشّ الصينية وهي ساخنة بالقطر البارد
القطر:
§ وضع السكّر في قدر عميق متوسط الحجم
§ إضافة الماء ووضع القدر على نار هادئة حتى يغلي
§ إضافة عصير الليمون، وعود القرفة
§ ترك القدر على النار لمدّة 5 دقائق