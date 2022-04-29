قبيل العيد... طريقة تحضير أحد أشهى الحلويات

المقادير:

- كوب من التمر

- ملعقة كبيرة من الزبدة

- كوب من المكسرات المشكلة جوز ولوز وفستق وكاجو

- ملعقتان كبيرتان من السمسم

- ملعقتان كبيرتان من الطحينة

- ملعقة صغيرة من الهيل المطحون

طريقة التحضير:

- نزع النوى من التمر ثم فرمه

- في مقلاة، وضع ملعقة كبيرة من الزبدة حتى تذوب ثم تحميص المكسرات فيها

- إضافة التمر إلى المقلاة وتقليبه

- إضافة الطحينة إذا كان التمر يابسًا

- إضافة مقدار السمسم ثم رفعه عن النار

- وضع معجون التمر في ورق التغليف الشفاف

- رش سطحه بالسمسم ولفه على شكل رول وتغليفه بالكامل ثم وضعه في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى يتماس.

- تقطيعه إلى شرائح وتقديمه