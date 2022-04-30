شاورما الدّجاج... وصفة منزليّة مميّزة على الإفطار

الشاورما نوع من أنواع مأكولات الشرق الأوسط، وهي عبارة عن لحم أو دجاج مشوي بطريقة خاصّة حيث يُشوى بواسطة الحرارة والاشعاع النّاتج من مصدر الحرارة والذي يمكن أن يكون مصدرا كهربائيا أو غازيا أو من الفحم.



المكونات:

- دجاج

-سيراتشا

- ليمون

-لبن

-بهارات شاورما

-هيل

- حص ثوم

- زيت زيتون

- خبز الصّاج

- خيار مخلّل

- ثوم كريمي

طريقة التحضير:



- الخطوة 1: في وعاء، نضع صدور الدجاج المقطّع إلى شرائح رفيعة نضيف عليه اللّبن، السيراتشا، الليمون الحامض، الهيل، بهارات الشاورما، الملح، الثوم وزيت الزيتون ونمزج جميع المكونات مع بعضها جيداً ثم نقلي خليط الشاورما بقدر على النّار حتى تنضج.

- الخطوة 2: بعد أن تنضج الشاورما، نحضّر خبز المرقوق أو خبز الصاج وندهنه بالثوم الكريمي ثم نضيف عليه الشاورما، البطاطا المقليّة والخيار المخلّل, نصفّ الساندويشات في صينيّة للفرن ندهتها بالقليل من زيت الزيتون وندخلها إلى الفرن حتّى تقرقش وتصبح جاهزة للتقديم.