السومرية نيوز - متابعة



فوائد جل الصبار للبشرة وأفضل الماسكات لتفتيحها يمنحك بشرة نقية ومشرق، وذلك لأن الألوفيرا لها خصائص مبيضة وتساعد على تنقية البشرة للحصول على إطلالة مذهلة هذا الصيف.

إستخدمي الألوفيرا يومياً كعشبة طبيعية وفعالة، حيث تساعد على تحسين البشرة وتبييضها, فإليك فوائد جل الصبار للبشرة وأفضل الماسكات لتفتيحها.



فوائد الألوفيرا في تبييض البشرة



يعمل على إزالة التصبغ

يعمل على تقشير البشرة وبالتالي تبييضها

يساعد على نمة خلايا جديدة فاتحة وغير داكنة

فوائد جل الصبار للبشرة وأفضل الماسكات لتفتيحها

وصفة الألوفيرا مع الكركم

وصفة الألوفيرا مع الليمون



وصفة الألوفيرا مع الكركم الألوفيرا غني بمضادات للإلتهاباتيعمل على إزالة التصبغيعمل على تقشير البشرة وبالتالي تبييضهايساعد على نمة خلايا جديدة فاتحة وغير داكنةفوائد جل الصبار للبشرة وأفضل الماسكات لتفتيحهاوصفة الألوفيرا مع الكركموصفة الألوفيرا مع الليمونوصفة الألوفيرا مع الكركم



فالكركم بعمل على تفتيح وإزالة البقع الداكنة من الوجه وذلك لأنه يحتوي على مواد مبيضة للبشرة مما يساعد على إزالة البقع المتراكمة وتقشير الخلايا الميتة مما يؤدي إلى بشرة مشعًة ومشرقة,كما أن الألوفيرا فعال في تفتيح الجلد بسيي خصائصه المبيضة، لذلك أحضري كمية مناسبة من جل الألوفيرا وأضيفي إليه كمية مناسبة من الكركم والقليل من العسل، ثم أخلطي المكونات جيداً حتى يتكون لديك معجون متناسق, بعدها طبقي المزيج على وجهك وأتركيه لمدة 20 دقيقة وبعدها إغسلي وجهك بالماء الفاتر, كرري هذه العملية 2-3 مرات في الأسبوع وتمتعي ببشرة فاتحة ومشرقة.



وصفة الألوفيرا مع الليمون فوائد جل الصبار للبشرة يشمل خلط الألوفيرا مع الكركم.فالكركم بعمل على تفتيح وإزالة البقع الداكنة من الوجه وذلك لأنه يحتوي على مواد مبيضة للبشرة مما يساعد على إزالة البقع المتراكمة وتقشير الخلايا الميتة مما يؤدي إلى بشرة مشعًة ومشرقة,كما أن الألوفيرا فعال في تفتيح الجلد بسيي خصائصه المبيضة، لذلك أحضري كمية مناسبة من جل الألوفيرا وأضيفي إليه كمية مناسبة من الكركم والقليل من العسل، ثم أخلطي المكونات جيداً حتى يتكون لديك معجون متناسق, بعدها طبقي المزيج على وجهك وأتركيه لمدة 20 دقيقة وبعدها إغسلي وجهك بالماء الفاتر, كرري هذه العملية 2-3 مرات في الأسبوع وتمتعي ببشرة فاتحة ومشرقة.وصفة الألوفيرا مع الليمون

فوائد جل الصبار للبشرة يتضمن تطبيق الألوفيرا مع الليمون, فالليمون من المكونات الطبيعية الفعالة في تبييض البشرة، وله القدرة على التخلص من البقع الداكنة المزعجة خاصة في أيام الصيف, فالليمون معروف بأنه غني بفيتامين سي التي تعمل على تبييض البشرة حتى رغم التقدم في السن. أضيفي جل الألوفيرا الطازج إلى عصير الليمون، وأخلطي المزيج جيداً، ثم طبقي المزيج على بشرتك لمدة 15 دقيقة، بعدها إغسلي جيداً، وأعيدي تكرار هذه الوصفة مرة واحدة يومياً للحصول على بشرة نقية ومشرقة.