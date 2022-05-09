Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تسجيل أول إصابة بالحمى النزفية في النجف
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

فوائد جل الصبار للبشرة

للنساء فقط

2022-05-09 | 06:59
فوائد جل الصبار للبشرة
587 مشاهدة

السومرية نيوز - متابعة

فوائد جل الصبار للبشرة وأفضل الماسكات لتفتيحها يمنحك بشرة نقية ومشرق، وذلك لأن الألوفيرا لها خصائص مبيضة وتساعد على تنقية البشرة للحصول على إطلالة مذهلة هذا الصيف.
إستخدمي الألوفيرا يومياً كعشبة طبيعية وفعالة، حيث تساعد على تحسين البشرة وتبييضها, فإليك فوائد جل الصبار للبشرة وأفضل الماسكات لتفتيحها.

فوائد الألوفيرا في تبييض البشرة
الألوفيرا غني بمضادات للإلتهابات
يعمل على إزالة التصبغ
يعمل على تقشير البشرة وبالتالي تبييضها
يساعد على نمة خلايا جديدة فاتحة وغير داكنة
فوائد جل الصبار للبشرة وأفضل الماسكات لتفتيحها
وصفة الألوفيرا مع الكركم
وصفة الألوفيرا مع الليمون

وصفة الألوفيرا مع الكركم
فوائد جل الصبار للبشرة يشمل خلط الألوفيرا مع الكركم.
فالكركم بعمل على تفتيح وإزالة البقع الداكنة من الوجه وذلك لأنه يحتوي على مواد مبيضة للبشرة مما يساعد على إزالة البقع المتراكمة وتقشير الخلايا الميتة مما يؤدي إلى بشرة مشعًة ومشرقة,كما أن الألوفيرا فعال في تفتيح الجلد بسيي خصائصه المبيضة، لذلك أحضري كمية مناسبة من جل الألوفيرا وأضيفي إليه كمية مناسبة من الكركم والقليل من العسل، ثم أخلطي المكونات جيداً حتى يتكون لديك معجون متناسق, بعدها طبقي المزيج على وجهك وأتركيه لمدة 20 دقيقة وبعدها إغسلي وجهك بالماء الفاتر, كرري هذه العملية 2-3 مرات في الأسبوع وتمتعي ببشرة فاتحة ومشرقة.

وصفة الألوفيرا مع الليمون
فوائد جل الصبار للبشرة يتضمن تطبيق الألوفيرا مع الليمون, فالليمون من المكونات الطبيعية الفعالة في تبييض البشرة، وله القدرة على التخلص من البقع الداكنة المزعجة خاصة في أيام الصيف, فالليمون معروف بأنه غني بفيتامين سي التي تعمل على تبييض البشرة حتى رغم التقدم في السن. أضيفي جل الألوفيرا الطازج إلى عصير الليمون، وأخلطي المزيج جيداً، ثم طبقي المزيج على بشرتك لمدة 15 دقيقة، بعدها إغسلي جيداً، وأعيدي تكرار هذه الوصفة مرة واحدة يومياً للحصول على بشرة نقية ومشرقة.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
13:43 | 2022-05-09 13:43
13:13 | 2022-05-09 13:13
13:04 | 2022-05-09 13:04
المزيد
اعلان
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مناسبة
مناسبة
منخفضة
منخفضة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.