أفضل 6 ألوان لتجديد منزلك في فصل الصيف

إذا كنت ترغب في ترك كل الألوان الرتيبة خلفك وإضافة الحيوية إلى منزلك، فإن الصيف هو أفضل وقت للقيام بذلك لست بحاجة إلى إجراء تغييرات كبيرة لجلب روح الصيف إلى منزلك بعض الألوان الزاهية ستفعل ذلك سوف نقدم لك مجموعة مختارة من الألوان المشرقة التي ستجدد منزلك هذا الصيف.



1-البرتقالي:

اللون البرتقالي هو لون ديناميكي يضخ جرعة من الطاقة في الديكور الداخلي يعد الطلاء باللون البرتقالي طريقة ممتازة لإضفاء لمسة جمالية على جاذبية الصيف أو سجادة جريئة لترسيخ مكان غرفة المعيشة ومع ذلك، من الأفضل توخي الحذر عند تطبيق هذا اللون المنشط ربما ترغب في تجنبه في غرفة النوم لأنه يمكن أن يعطل الجو الهادئ.



المرجان لون ساحر يذكرنا بالصيف والبحر إعادة تجديد الكنب أو الكراسي بلون مرجاني سيضيف لمسة من اللون إلى منزلك مما يخلق أجواءً مفعمة بالحيوية بأجواء ساحلية.



نابض بالحياة بما يكفي ليناسب روح الصيف، يعتبر الأزرق أحد أكثر خيارات الألوان شعبية لهذا الموسم إذا كنت لا تشعرين بالثقة الكافية للعب بالألوان، فابدئي برميات ناعمة بهذا اللون الرائع. 2-اللون المرجاني:المرجان لون ساحر يذكرنا بالصيف والبحر إعادة تجديد الكنب أو الكراسي بلون مرجاني سيضيف لمسة من اللون إلى منزلك مما يخلق أجواءً مفعمة بالحيوية بأجواء ساحلية.3-الأزرق:نابض بالحياة بما يكفي ليناسب روح الصيف، يعتبر الأزرق أحد أكثر خيارات الألوان شعبية لهذا الموسم إذا كنت لا تشعرين بالثقة الكافية للعب بالألوان، فابدئي برميات ناعمة بهذا اللون الرائع.



اللون الأصفر هو لون مميز لإبراز المفروشات المحايدة حيث يساهم في إضفاء أجواء الصيف ويعمل كملفت الانتباه الرئيسي في غرف المعيشة.



السماء الزرقاء هي لون مشرق جميل يشعر بالهدوء لذلك سيكون اختيارًا ممتازًا لإنشاء نقطة محورية في غرفتك. 4-الأصفر:اللون الأصفر هو لون مميز لإبراز المفروشات المحايدة حيث يساهم في إضفاء أجواء الصيف ويعمل كملفت الانتباه الرئيسي في غرف المعيشة.5-لون السماء الزرقاء:السماء الزرقاء هي لون مشرق جميل يشعر بالهدوء لذلك سيكون اختيارًا ممتازًا لإنشاء نقطة محورية في غرفتك.

6-الوردي الفاقع:

يضفي اللون الوردي الساخن لمسة استوائية جنبًا إلى جنب مع الجرأة.