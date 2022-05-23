طريقة عمل ميلك شيك نوتيلا، وصفة ولا أشهى لشراب الميلك شيك المميز وهذه المرة باستخدام شوكولاته النوتيلا المشهورة حول العالم.



وميلك شيك نوتيلا هو شراب بارد يمكن تحضيره وتقديمه في العديد من الأوقات والمناسبات، يجمع بين الحليب والشوكولاته والثلج، سهل التحضير وذو قيمة غذائية عالية.



مقادير عمل ميلك شيك نوتيلا:

2 ملعقة كبيرة شوكولاته نوتيلا

2 ملعقة كبيرة سكر

1 كوب حليب سائل بارد

¼ ملعقة صغيرة خلاصة الفانيلا

مكعبات ثلج حسب الرغبة

طريقة التحضير

في الخلاط الكهربائي، ضعي كلاً من الحليب والسكر ثم أضيفي الفانيلا وشوكولاته النوتيلا

أضيفي مكعبات الثلج وأخلطي المكونات مع بعضها إلى أن تتجانس جيداً وتحصلي على مزيج رغوي

اسكبي ميلك شيك نوتيلا في أكواب التقديم، وزينيه بقطع الشوكولاته والآيس كريم ثم قدميه بارداً.