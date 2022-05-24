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مندي الدجاج بالفرن

للنساء فقط

2022-05-24 | 04:33
مندي الدجاج بالفرن
255 مشاهدة

يعد المندي من الأكلات الشعبية الشهيرة في الوطن العربي، وهي وجبة مكونة من الأرز والدجاج ولكن بخطوات وتوابل مختلفة، إليك طريقة مندي الدجاج بالفرن بالصور والخطوات لتقدمي لعائلتك طبق شهي ومميز.

المكونات
مكونات خلطة توابل المندي
- ملعقة كبيرة من الكزبرة.
- ملعقة كبيرة من الكمون.
- ملعقة كبيرة من الهيل.
- 10 حبات من القرنفل.
- 3 أعواد من القرفة.
- نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.
- ورقتان من ورق الغار.
- قطعتان من الزنجبيل المجفف.
- حبة من الليمون المجفف.
- نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.
- نصف ملعقة صغيرة من الكركم.
مكونات الأرز
- 3 أكواب من أرز البسمتي.
- نصف كوب من الكشمش.
- حبة من البصل مقطعة شرائح.
- 3 حبات من الفلفل الأخضر.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- 4 حبات من الهيل.
- 10حبات من القرنفل.
- عصا واحد من القرفة.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت.
- حبة من الليمون المجفف.
- 6 أكواب من الماء.
- ملعقة صغيرة من الملح.
مكونات مندي الدجاج
- كيلوغرام من الدجاج المقطع.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة التحضير
تحميص التوابل
حمصي مكونات خلطة المندي كلها ما عدا الكركم حتى تفوح رائحتها على نار متوسطة.
طحن التوابل
اطحني التوابل في الخلاط الكهربائي لحين الحصول على مسحوق ناعم.
تتبيل الدجاج
ضعي الدجاج في وعاء، ثم أضيفي ملعقتين من خلطة المندي والكركم والملح وزيت الزيتون.
تبريد الدجاج
اخلطي التتبيلة مع الدجاج، ثم ضعيه بالثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل.
قلي البصل.
ضعي ملعقتين من الزيت في قدر كبير على النار وأضيفي البصل المقطع وحركيه حتى يصبح لونه ذهبياً.
اضافة توابل الأرز والكشمش
أضيفي الكشمش وتوابل الأرز إلى خليط البصل وحركيهم جيداً.
اضافة الأرز وباقي مكوناته
أضيفي الأرز المنقوع إلى خليط البصل، وحركي المكونات جيداً، ثم أضيفي الماء والملح وعصير الليمون ومعلقتين من خلطة المندي والفلفل الأخضر والليمون المجفف، وحركي المكونات جيداً حتى تمتزج.
اضافة الدجاج لرف الشواء
ضعي رف الشواء فوق القدر ورتبي قطع الدجاج المتبل على هذا الرف.
شوي الدجاج والأرز
أدخلي قدر الأرز ورف الدجاج إلى الفرن المحمى مسبقاً على درجة حرارة 180° واتركيهم لمدة 40 دقيقة.
اضافة الفحم للمندي
اخرجي المندي من الفرن ورتبي قطع الدجاج فوق الأرز، ثم قومي بوضع الفحم في وعاء في منتصف الأرز وصبي القليل من الزيت فوق الفحم، ثم غطي القدر بغطاء محكم، لإعطاء الدجاج والأرز نكهة مدخنة لطيفة.
تقديم االمندي بالدجاج
افتحي القدر واخرجي وعاء الفحم بعناية، ثم اسكبي الأرز وقدميه ساخناً.

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