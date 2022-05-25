يعتبر السموثي من أشهى أنواع المشروبات الباردة المنتشرة حول العالم، ويتميّز بطعمه الحلو، وقوامه الثخين، هذا بالإضافة إلى احتوائه على العديد من المواد الغذائيّة المفيدة لجسم الإنسان، وعادةً ما يتم تقديم هذا المشروب في المطاعم، إليكِ طريقة عمل سموثي الفراولة والموز بالصور.



مقادير سموذي الفراولة والموز

- حبة من الموز مقشرة ومقطعة ومجمدة.

- كوب من الحليب السائل البارد.

- ملعقة صغيرة من الفانيلا.

- ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون.

- ملعقتان صغيرتان من زبدة الفول سوداني. - نصف كوب من الفراولة المجمدة.- حبة من الموز مقشرة ومقطعة ومجمدة.- كوب من الحليب السائل البارد.- ملعقة صغيرة من الفانيلا.- ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون.- ملعقتان صغيرتان من زبدة الفول سوداني. طريقة التحضير خلط المكونات

ضعي جميع المكونات في الخلاط واخلطيها حتى تصبح سميكة وناعمة.

تقديم سموثي الفراولة والموز

اسكبي سموثي الفراولة والموز في كوب التقديم، وقدميها باردة.

