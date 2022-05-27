منها قبعة الدلو... أكسسوارات أساسية لهذا الصيف



في غالبيّة الأحيان، تكون الأكسسوارات أهمّ من الثياب نفسها لأنها تضفي على الإطلالة لمسة خاصّة خصوصًا إذا كانت للشعر.

سنعرض في هذه المقالة أكثر هذه الأكسسوارات رواجًا لهذا الصيف:



قبعة الدلو

تصدرت قبعة الدلو أو الـ Bucket Hat منصات عروض الأزياء لربيع وصيف 2022 خصوصًا تلك المشغولة من الكروشيه. ويمكنك تنسيقها مع الملابس الصيفية بألوانها المختلفة.



قبعة البيسبول

فضلًا عن أنها تحمي من أشعة الشمس، تضفي قبعة البيسبول على إطلالتك روحًا عصرية وشبابية. قبعة البيسبولفضلًا عن أنها تحمي من أشعة الشمس، تضفي قبعة البيسبول على إطلالتك روحًا عصرية وشبابية.



عصابة الرأس أو Headband

خيار مثالي لجميع المناسبات الرسمية منها وغير الرسمية.







ربطة القماش

الربطة المطّاطيّة من القماش مستوحاة من حقبة التسعينيّات ومعروفة باسم chouchou. وتسمح لك بتصميم تسريحة شعر بسيطة مثل شينيون سريع أو نصف ذيل حصان. عصابة الرأس أو Headbandخيار مثالي لجميع المناسبات الرسمية منها وغير الرسمية.ربطة القماشالربطة المطّاطيّة من القماش مستوحاة من حقبة التسعينيّات ومعروفة باسم chouchou. وتسمح لك بتصميم تسريحة شعر بسيطة مثل شينيون سريع أو نصف ذيل حصان.



الخواتم الدائريّة

آخر صيحات صيف 2022 هي الخواتم الدائري للشعر التي يمكنك تنسيقها مع الملابس العصرية والكلاسيكية. الخواتم الدائريّةآخر صيحات صيف 2022 هي الخواتم الدائري للشعر التي يمكنك تنسيقها مع الملابس العصرية والكلاسيكية.

