كنافة على شكل عش عصفور

طريقة عمل الكنافة على شكل عش عصفور، وصفة مميزة لطبق الكنافة التقليدي وهو من الحلويات الشرقية التي تبرع النساء في تحضيرها وتقديمها على موائدهن.



مقادير عمل الكنافة على شكل عش عصفور: تنوعت حشوات وطرق تحضير وتقديم الكنافة خلال السنوات الماضية، ومنها وصفة تحضير الكنافة على شكل عش عصفور بأسلوب هندي. المقادير 100جرام كنافة شعيرية 20 جرام لوز

20 جرام فستق حلبي

100 جرام حليب مُكثف

200 ملل حليب ساخن طريقة التحضير - ضعي الكنافة في وعاء صغير وأدخليها الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 15 دقيقة

- ضعي الكنافة المُحمصة على طبق على شكل عش

- أضيفي اللوز والفستق الحلبي المفروم فوق الكنافة

- ثم سخني الحليب المُخفف واسكبيه على وجه الكنافة قبل التقديم.

