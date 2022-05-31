كنافة على شكل عش عصفور

طريقة عمل الكنافة على شكل عش عصفور، وصفة مميزة لطبق الكنافة التقليدي وهو من الحلويات الشرقية التي تبرع النساء في تحضيرها وتقديمها على موائدهن.
مقادير عمل الكنافة على شكل عش عصفور:
تنوعت حشوات وطرق تحضير وتقديم الكنافة خلال السنوات الماضية، ومنها وصفة تحضير الكنافة على شكل عش عصفور بأسلوب هندي.
المقادير
100جرامكنافة شعيرية
20 جرام لوز
20 جرام فستق حلبي
100 جرام حليب مُكثف
200 ملل حليب ساخن
طريقة التحضير
- ضعي الكنافة في وعاء صغير وأدخليها الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 15 دقيقة
- ضعي الكنافة المُحمصة على طبق على شكل عش
- أضيفي اللوز والفستق الحلبي المفروم فوق الكنافة
- ثم سخني الحليب المُخفف واسكبيه على وجه الكنافة قبل التقديم.