أفكار جديدة لاستخدام اللون الأسود في ديكورات الحمامات (صور)

هل ترغب في إضفاء لمسة منعشة على حمامك؟ عليك الاختيار بجرأةعلى الرغم من أن الحمامات البيضاء تعطي أجواء منزلية شبيهة بالمنتجعات الصحية.



لكن في الواقع اختيار الظل المناسب يمكن أن يحول حمامك إلى ملاذ مريح حتى في درجات اللون الأسود.



أصبح اللون الأسود الآن اللون المفضل لديكورات الحمامات،حيث يمنحها مظهرًا كلاسيكيًا يثير الجمال العضوي.



الأسود غير اللامع هو لون يوفر لمسة أنيقة ونظيفة بمظهر جريء.



-اكسسوارات لافتة للنظر:

يمكنك استخدام الحمام كخلفية محايدة يبرز خلالها اللمسات البسيطة باللون الأسود الجذاب. -الأسود الصامت:الأسود غير اللامع هو لون يوفر لمسة أنيقة ونظيفة بمظهر جريء.-اكسسوارات لافتة للنظر:يمكنك استخدام الحمام كخلفية محايدة يبرز خلالها اللمسات البسيطة باللون الأسود الجذاب.

-حائط مميز:

إذا لم تكوني مستعدة لتغطية جميع الجدران الأربعة بطبقة من الأسود، فإن الجدار اللامع سيحقق التوازن بين اللطافة والبيان.

مما يمنح ديكورات الحمامات بعض التماسك الذيتحتاج إليه.

-الثنائي الأسود مع الأبيض:

بين حمام أبيض ومساحة سوداء مثيرة حيث تتجاذب الأضداد، يضيف الظل الأسود بعض الدراما إلى الفضاء دون أن يبدو كئيبًا.

كما أن اللون الأبيض يعزز هذا المظهر الفريد.