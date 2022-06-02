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قواعد اختيار الحزام المناسب لشكل جسمك

للنساء فقط

2022-06-02 | 06:06
قواعد اختيار الحزام المناسب لشكل جسمك
235 مشاهدة

تهمل بعض السيدات الحزام ولا تدرك أنه اكسسوار مهمّ جدًّا
ليس لأنه موضة وحسب بل لما يضفي من لمسة نهائية مميزة على الإطلالة النهائية وتنسيق الملابس.
وسنعرض في هذا المقال قواعد اختيار الحزام المناسب وفقًا لشكل الجسم والخصر.

بدايةً لا بدّ من التنويه بأن الأحزمة تتناسب  بأشكالها المتنوّعة والمختلفة مع كل أشكال السراويل سواء كانت طويلة أو قصيرة وأيًّا كانت قماشتها ويمكن تنسيق مع الملابي لمناسبة رسمية أو لإطلالة في أي وقت من النهار.

الجسم الكمثري أو المثلث
يحتاج شكل جسم الساعة الرملية إلى حزام رفيع على منطقة البطن.

الجسم التفاحي
أحزمة واسعة حول الخصر وليس أسفله، حتى لا يظهر الارتداء الخاطئ له وجود منحنيات في الجسم.


الخصر الطويل
على صاحبات الخصر الطويل اختيار ألوان أحزمة بنفس ألوان البلوزة وبحجم رفيع يظهر الجسم بشكل مثالي
 الخصر المتوسط يتماشى معه الألوان الداكنة.

الخصر القصير
إذا كان طول جذعكِ قصيراً، يجب أن تقومي باختيار الأحزمة الرفيعة البسيطة؛ لأن الأحزمة العريضة تأخذ جزءاً كبيراً من خصرك، وهو الأمر الذي يجعلكِ تبدين أقصر، أما الأحزمة القصيرة؛ فتعطيكِ مزيداً من الطول.
الخصر الممتلئ
 يجب اختيار الحزام السميك؛ وربطه على أرفع جزء في الخصر؛ 
الخصر النحيل
إذا كان جذعكِ نحيلاً؛ يجب أن تقومي باختيار الأحذية المنقوشة أو ذات اللون الفاتح؛ لأنها تعطي مظهراً خلاباً، كما يمكن أن تقومي بارتداء حزام عريض ذي تفاصيل تقوم بلفت الانتباه، ويسلّط الضوء على منطقة الصدر والخصر، مما يجعل الجسم أكثر جمالاً وتألّقاً.

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