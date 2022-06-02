قواعد اختيار الحزام المناسب لشكل جسمك

بدايةً لا بدّ من التنويه بأن الأحزمة تتناسب بأشكالها المتنوّعة والمختلفة مع كل أشكال السراويل سواء كانت طويلة أو قصيرة وأيًّا كانت قماشتها ويمكن تنسيق مع الملابي لمناسبة رسمية أو لإطلالة في أي وقت من النهار.الجسم الكمثري أو المثلثيحتاج شكل جسم الساعة الرملية إلى حزام رفيع على منطقة البطن.الجسم التفاحيأحزمة واسعة حول الخصر وليس أسفله، حتى لا يظهر الارتداء الخاطئ له وجود منحنيات في الجسم.الخصر الطويلعلى صاحبات الخصر الطويل اختيار ألوان أحزمة بنفس ألوان البلوزة وبحجم رفيع يظهر الجسم بشكل مثاليالخصر المتوسط يتماشى معه الألوان الداكنة.الخصر القصيرإذا كان طول جذعكِ قصيراً، يجب أن تقومي باختيار الأحزمة الرفيعة البسيطة؛ لأن الأحزمة العريضة تأخذ جزءاً كبيراً من خصرك، وهو الأمر الذي يجعلكِ تبدين أقصر، أما الأحزمة القصيرة؛ فتعطيكِ مزيداً من الطول.الخصر الممتلئيجب اختيار الحزام السميك؛ وربطه على أرفع جزء في الخصر؛الخصر النحيلإذا كان جذعكِ نحيلاً؛ يجب أن تقومي باختيار الأحذية المنقوشة أو ذات اللون الفاتح؛ لأنها تعطي مظهراً خلاباً، كما يمكن أن تقومي بارتداء حزام عريض ذي تفاصيل تقوم بلفت الانتباه، ويسلّط الضوء على منطقة الصدر والخصر، مما يجعل الجسم أكثر جمالاً وتألّقاً.