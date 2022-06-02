طريقة عمل سلطة الشمندر من السلطات المغذية التي تتميز بقيمتها الغذائية المرتفعة، فضلاً عن مذاقها الشهي اللذيذ.



وطريقة عمل سلطة البنجر من السلطات المطلوبة دائماً على الموائد في الفنادق، وكذلك في العزائم والمناسبات، لذا تعلمي معنا اليوم طريقة عمل سلطة البنجر بالمايونيز وقدميها لأفراد أسرتك.



مقادير عمل سلطة الشمندر

طريقة عمل سلطة الشمندر بالمايونيز سهلة وبسيطة، كل ما عليكِ ضبط المقادير التالية، وإتباع طريقة التحضير أدناه.



المقادير

4 حبة شمندر مسلوق ومقشر ومقطع مكعبات

1 حبة بصل مفروم

5 ملعقة كبيرة مايونيز

ملعقة صغيرة سكر

ملح حسب الرغبة

1 ملعقة كبيرة من الخل

طريقة التحضير