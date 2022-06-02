دراسة: إياك وزيوت سمرة الشمس

أكثر من مليون بريطاني يستخدمون كريما واقيا من الشمس يتجاوز عمره عقدا من الزمن!هذا ما توصّلت إليه دراسة بريطانية حديثة، منبهة من أن هذه الكريمات تبقى فعالة لمدّة تتراوح بين 6 أشهر وعامين كحدّ أقصى.وبين أكثر من 2000 شخص، فقط 9 بالمئة أقروا أنهم يستخدمون كريم الواقية من الشمس فقط عندما يكونون في إجازة صيفية، بينما يعتقد 5 في المائة خطأ أنهم لا يحتاجون إلى استخدام واق من الشمس على الإطلاق. وهذا الأمر بغاية الخطورة إذ إن الوقاية من أشعة الشمس أمر أساسي في أي فصل وأيًّا كان لون البشرة.كذلك، حذّرت الدراسة من استخدام منتجات سرير التشمس التي تعمل هذه المنتجات تعملعن طريق استنساخ هرمون تحفيز الخلايا الصباغية ألفا في الجسم وتحفيز إنتاج صبغة الميلانين في خلايا البشرة ما قد يسبب ب الفشل الكلوي وسرطان الجلد".أما الصادم فهو أن 11 في المائة من المشاركين في الدراسة أبدوا استعدادهم للمخاطرة بسرطان الجلد إذا كان ذلك يعني وجود سمرة.