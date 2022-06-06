خطوات مهمة تساعد المرأة على اتخاذ القرارات الصحيحة

مجموعة من الخطوات الهامة التي من شأنها مساعدة النساء على اتخاذ القرارات الصحيحة

الخطوة 1: تحديد لحظة اتخاذ القرارقبل كل شيء سيكون عليك تدركي أولا أنك في لحظة اتخاذ قرار، لأن عدم إدراكك لهذه اللحظة سيجعلك تنظرين للقرار الهام الذي سيكون عليك اتخاذه، على أنه مجرد أمر روتيني عادي، يصادف أي شخص، وليس أمر يمثل أو سيمثل أهمية كبيرة في حياتك فيما بعد، وهو ما يترتب عليه تقليلك من أهمية اللحظة وعدم إعطاء عملية اتخاذ القرار الأهمية التي تستحقها.الخطوة 2: جمع المعلومات ذات الصلةاحرصي على جمع المعلومات ذات الصلة بالقرار الذي تحتاجين لاتخاذه قبل اتخاذ القرار، على أن تتحري الدقة عند اختيار مصادر المعلومات وتختاري المصادر الموثوقة لضمان الحصول على معلومات حقيقية وصادقة لاستخدامها في اتخاذ القرار الصحيح.الخطوة 3: تحديد البدائلأثناء قيامك بجمع المعلومات ذات الصلة بالقرار الذي سيكون عليك اتخاذه، من المحتمل أن تصادفك تحدد العديد من المسارات المحتملة للعمل، أو البدائل، احرصي على تحديد البدائل المتاحة ودراستها بعناية لاستخدامها عند الحاجة إليها.الخطوة 4: التفكير في النتائج والعواقب المحتملةاعتمدي على المعلومات وتوقعاتك وخبراتك الشخصية لتوقع أو تخيل النتائج أو العواقب المحتملة لقرارك، مع الوضع في الاعتبار أسوأ السيناريوهات أو النتائج المتوقعة والتضحيات المترتبة على القرار الذي تخططين لاتخاذه، واستخدمي ذلك التوقع أو التخيل لتحديد أو اختيار القرار الذي سيكون عليك اتخاذه.الخطوة 5: اتخاذ الإجراءاتلا تكتفي بإعلان اتخاذك لقرار ما أمام نفسك أو حتى أمام آخرين، وإنما ابدئي في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بذلك القرار للبدء فعليا في تنفيذ القرار، وتأكدي من عدم التأجيل أو التردد في القيام بهذه الخطوة حتى لا تتأخري في اتخاذ قرار ضروري في الوقت المناسب.الخطوة 6: متابعة نتائج القرارفي هذه الخطوة الأخيرة، عليك أن تتابعي عن قرب النتائج أو العواقب الأولية للقرار الذي قمت باتخاذه، لاتخاذ إجراء تصحيحي أو إجراء مناسب لتجنب المشكلات أو الأزمات المستقبلية، إذا ما اكتشفت أن القرار الذي قمت باتخاذه لم يكن القرار الصحيح أو المناسب، أو أن نتائجه ليست في صالحك كما توقعت.