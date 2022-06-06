طريقة عمل صينية شاورما، طبق الشاورما من الأطباق الشهية التي من الممكن أن تقدم بأكثر من طريقة ومع أكثر من طبق جانبي.
وطريقة عمل صينية شاورما دجاج بالفرن أحد طرق تحضير شاورما الدجاج الشهية، لذا تعلمي طريقة تحضيرها معنا اليوم لتقدميها لأفراد أسرتك.
مقادير عمل صينية شاورما
يمكنك تحضير صينية شاورما دجاج بالفرن بتوفير المقادير التالية وإتباع طريقة التحضير أدناه.
2 صدر دجاج مقطع شرائح صغيرة
فنجان صغير ماء بصل
1 ملعقة صغيرة ملج
1 كوب روب صغير
2 ملعقة زيت نباتي
1ملعقة صغيرة بهارات شاورما دجاج
2 ملعقة كبيرة خل
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
¼ ملعقة صغيرة كمون
¼ ملعقة صغيرة فلفل أبيض
1 حبة طماطم خالية من البذر ومقطعة مكعبات صغيرة
2 ملعقة بقدونش أخضر مفروم خشن
طريقة التحضير
- تبلي قطع شاورما الدجاج بماء البصل وبهارات الشاورما والفلفل الأسود والفلفل الأبيض والكمون والملح والخل وقلبي المكونات جيداً حتى تتداخل مع بعضها البعض.
- أضيفي الروب والزيت النباتي وقلبي جيداً واتركيها مدة ساعة في الثلاجة.
- حمي الفرن على درجة 180 درجة.
- احضري صينية مناسبة وضعي فيها الشاورما وغطيها بورق الألومنيوم مدة ربع ساعة في الفرن.
- ازيلي ورق الألومنيوم واتركي صينية الشاورما داخل الفرن حتى يحمر وجهها مع المتابعة.
- في طبق تقديم مناسب ضعي الشاورما وأنثري عليها الطماطم المقطعة مكعبات صغيرة وأوراق البقدونس، وقدميها مع الأرز الأبيض أو البطاطا المقلية.