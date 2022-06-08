تسريحات شعر ناعمة تناسب الوجه المربع استوحيها من انجلينا جولي. فالنجمة العالمية انجلينا جولي التي تعتبر واحدة من أيقونات الجمال في العالم، تمتلك الوجه المربّع الذي يتميز بعظمتيّ الذقن البارزتين، ويعرف هذا الوجه من خلال تحديد عرض الجبين وعرض الذقن، فإذا كانت المسافة متشابهة إلى حدٍّ كبير بينهما فالوجه إذاً مربّع الشكل، وتليق به القصّات والتسريحات المنسدلة مع خصلات تغطي الوجه للتخفيف من حدّته، والتسريحات المرفوعة، التي يمكنك استلهامها من انجلينا في مختلف المناسبات، فنرصد لك مجموعة من اطلالات شعرها المناسبة للوجه المربع.



تسريحات شعر منسدل بأسلوب انجلينا جولي

تسريحات الشعر المنسدل تألقت بها انجلينا ج ولي في العديد من المناسبات وعلى السجادة الحمراء أثناء مشاركتها في المهرجانات الفنية الضخمة، فيمكنك التألق على طريقتها بهذه التسريحات من خلال اختيار أولا قصات الشعر المتوسط الطول التي تساعد على التخفيف من حدّة بروز الوجه المربع، واحرصي على ان يكون فرق الشعر بشكل جانبي في مقدمة الشعر، وابتعدي تماما عن الفرق الوسطي لأنه يجعل وجهك المربع مقسوماً بشكل حاد. ومن الأفضل تمويج بعض خصلات الشعر قليلاً من الأمام لمنح الوجه الشكل الدائري قليلاً.



تسريحات الشعر النصف رفعة وايضا يمكنك تطبيق تسريحات الشعر المنسدل مع الغرة المردودة الى الخلف، مع اعطاء الغرة الأمامية الحجم المنفوخ قليلا ما يمنح التوازن لشكل الوجه.تسريحات الشعر النصف رفعة

ابرزي جمال وجهك على طريقة انجلينا جولي من خلال اختيار تسريحات النصف رفعة للوجه المربع، وقومي بسحب الجزء الأمامي من الشعر واجميعه للخلف برباط بلون شعرك، ثم اتركي الجزء السفلي من الشعر منسدلا على ظهرك لإطلالة متميزة تكشف عن جمالك. طبقي مع هذا اللوك المكياج الناعم للعيون مع احمر الشفاه الفاقع.

تسريحات شعر مرفوع بأسلوب انجلينا جولي

أنجلينا جولي تبرز جمال وجهها المربع بشكل جذاب من خلال تطبيق تسريحات الشعر المرفوع الى الخلف. فهذه التسريحة تبرز ملامح وجهها بشكل ساحر مع شد الشعر الى الخلف، من دون إسدال الخصل الجانبية، كما يمكن تطبيق تسريحات شعر الكعكة المنخفضة على طريقة انجلينا جولي مع الخصل الأمامية المنسدلة للوجه التي تضفي لمسة حيوية على اطلالة المرأة.

شاهدي من خلال الألبوم المرفق مجموعة اطلالات شعر للنجمة انجلينا جولي، وتميزي على طريقتها ان كنت من صاحبات الوجه المربع.